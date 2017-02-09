В Полесском округе разыскивают двух пропавших студенток техникума
В Полесском округе полиция разыскивает двух 16-летних студенток техникума — Ирину Седову и Алёну Иноземцеву.
В Полесском округе полиция разыскивает двух 16-летних студенток техникума — Ирину Седову и Алёну Иноземцеву.
Во вторник, 7 февраля, девочки не пришли ночевать в общежитие на улице Авиационной, и до настоящего времени их местонахождение неизвестно. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в
Ирине Седовой на вид 16−17 лет, среднего телосложения, рост — 150−155 см. Студентка была одета в чёрную куртку,
Алёна Иноземцева —худощавого телосложения, рост — 160−165 см, волосы тёмные, окрашены в синий цвет. Девочка была одета в чёрную куртку, синие спортивные лосины и белые ботинки.
«По оперативной информации, девочки могут находиться Черняховске», — отметили в ведомстве.
Полиция просит всех, кому