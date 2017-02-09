Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Крыму начали выдавать дешевую ипотеку
Горькая правда о гомеопатии
СМИ: Дмитрий Шепелев станет ведущим «Прямого эфира»
Беременность Анастасии Стоцкой протекает с осложнениями
Кира Пластинина впервые рассказала о муже
В России раздают гектары: как это работает Любой гражданин РФ может бесплатно получить участок земли на Дальнем Востоке
Беременность Анастасии Стоцкой протекает с осложнениями
Анна Седокова ждет третьего ребенка
Известная актриса найдена мертвой в своей квартире
На круизном лайнере прогремел взрыв
«Разрыв произошел быстрее, чем ожидали»: СМИ о США и Украине
"И нет проблем!": Трамп открестился от РФ и Путина
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Силовики ДНР по горячим следам вышли на убийц Гиви – СМИ
Убит Гиви: минобороны ДНР раскрывает подробности
Самый дорогой Mercedes G-класса: эксклюзивные фото и видео
Как доехать из Москвы до Питера за 900 рублей
Фоторепортажи
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
8Испанские демоны пробуждают весну
9Колесница для королевских похорон
11:02 (мск), источник: Pro Город Самара

Региональные власти хотят добавить в проект Фрунзенского моста эстакады и съезды

Вчера, 8 февраля, прошло очередное заседание правительства Самарской области, на котором среди прочих обсуждались вопросы по развитию дорожно-транспортной сети, сообщает пресс-служба областного правительства.

Так, в этом году региональные власти планируют нарастить объемы строительства и ремонта автомобильных дорог, а также повысить качество дорожных работ. Будут продолжены работы по реконструкции Заводского шоссе, строительству автомагистрали Центральная, приведению в нормативное состояние трамвайных путей и строительству новой ветки трамвая от улицы Ташкентской до стадиона «Самара Арена».

Кроме того, предполагается скорректировать проект строительства Фрунзенского моста. В нем предусмотрят строительство транспортных эстакад и съездов для распределения транспортных потоков с мостового перехода. Напомним, проект Фрунзенского мостового перехода включает в себя комплекс объектов: шестиполосный мост через реку Самару, мост через озеро Банное, а также две транспортные развязки с выходом на улицы Шоссейную и Фрунзе. Завершить строительство планируется к концу 2018 года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Напротив «МегаСити» КИА сбила двух 16-летних девочек, очевидцы сделали фото
Белорусские товары будут отслеживать от границы до места продажи
СМИ: ЦБ планирует передавать банкам все данные о долгах россиян
Капитан захваченного нигерийскими пиратами судна вышел на связь
Опубликовано письмо организатора терактов 11 сентября Обаме
Туроператоры почти полностью отказались от продажи горящих туров
В США произошло опасное сближение самолета с «бортом № 1» Трампа
СМИ: ИГ взяло ответственность за пуск ракет в сторону Эйлата
Спорт
Поветкин отверг обвинения в употреблении допинга на суде в США Спортсмен отметил, что по рекомендации врача осенью 2015 года применял данное средство во время тренировок, которые проходили в Казахстане
Авто
Генерал оторвал ручку двери на «Патриоте»: УАЗ назвал виновного Глава научно-технического центра ООО «УАЗ» Евгений Галкин прокомментировал историю, подпортившую имидж автозавода
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
СМИ: Дмитрий Шепелев станет ведущим «Прямого эфира» Супруг Жанны Фриске заменит Бориса Корчевникова, который, вероятно, покинет шоу
Недвижимость
Персиковый цвет в интерьере: как применить
Как получить бесплатную землю и что с ней делать?
Сбербанк подал иск о банкротстве петербургского застройщика
Владельцев неоформленных дач обложат двойным налогом
Леди
Какие украшения войдут в моду в этом году (фото) Российские дизайнеры украшений и трендсеттеры рассказали «Леди Mail.Ru» о ювелирных трендах, а заодно о своих фаворитах.
Дети
Беременность Анастасии Стоцкой протекает с осложнениями Певица попала под капельницу.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь