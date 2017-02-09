Региональные власти хотят добавить в проект Фрунзенского моста эстакады и съезды

Так, в этом году региональные власти планируют нарастить объемы строительства и ремонта автомобильных дорог, а также повысить качество дорожных работ. Будут продолжены работы по реконструкции Заводского шоссе, строительству автомагистрали Центральная, приведению в нормативное состояние трамвайных путей и строительству новой ветки трамвая от улицы Ташкентской до стадиона «Самара Арена».

Кроме того, предполагается скорректировать проект строительства Фрунзенского моста. В нем предусмотрят строительство транспортных эстакад и съездов для распределения транспортных потоков с мостового перехода. Напомним, проект Фрунзенского мостового перехода включает в себя комплекс объектов: шестиполосный мост через реку Самару, мост через озеро Банное, а также две транспортные развязки с выходом на улицы Шоссейную и Фрунзе. Завершить строительство планируется к концу 2018 года.