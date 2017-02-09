Российские астрономы создали каталог из почти миллиона галактик

«Для каждой галактики мы извлекаем из существующих обзоров маленькую картинку, которая показывает, как галактика выглядит на разных длинах волн, и это дает нам материал для дальнейших исследований. Полную картину эволюции Вселенной за последние 7 миллиардов лет можно будет увидеть лет через десять, когда будут завершены крупные обзоры типа DESI, где планируется получить спектры для 25−30 миллионов объектов», — заявил Игорь Чилингарян из Государственного астрономического института МГУ.
Одним из главных инструментов для изучения тайн Вселенной и просто далеких звезд и галактик является спектр света, который они испускают в сторону Земли
Его изучение может выдать химический состав «звездных мегаполисов», рассказать многое об их «демографии», числе молодых и пожилых звезд, указать на присутствие крупных черных дыр и раскрыть многие другие их свойства, которые нельзя увидеть в других характеристиках их света.
На сегодняшний день существует несколько десятков крупных каталогов звезд и галактик, включающих в себя сотни миллиардов светил и миллионы галактик, однако не все из них, как отмечает Чилингарян, содержат в себе исчерпывающие и достаточно качественные данные по спектру звезд. Это заметно ограничивает возможности астрономов и вынуждает их искать дополнительные источники информации при изучении эволюции галактик и отдельных звездных скоплений.
Астрономы из МГУ, их французские коллеги и ряд программистов-энтузиастов создали свой собственный каталог, RCSED (Reference Catalog of galaxy SEDs), лишенный подобного недостатка.
Главной чертой этого каталога является то, что каждая галактика в нем имеет хорошо изученный спектр во всех регионах электромагнитного излучения, начиная с инфракрасного диапазона и заканчивая глубоким ультрафиолетом
Как рассказывает Чилингарян, этот каталог уже помог совершить ему и его коллегам несколько новых открытий, в том числе выяснить, что некоторые карликовые галактики иногда «спасаются» от столкновения со своими более крупными соседками, «изгоняя» себя из скопления в результате взаимодействий с другими карликовыми галактиками.
В отличие от многих других проектов такого рода, в разработке RCSED принимало участие большое количество волонтеров, не связанных с астрономией. Программисты, работающие в крупных российских IT-компаниях, помогли астрофизикам разработать сайт проекта и алгоритмы поиска информации в базе RCSED, а также обработать исходные данные таким образом, чтобы каталог был составлен из максимально качественных и подробных результатов наблюдений.
На настоящий момент Чилингарян и его коллеги решили остановиться на отметке в 800 тысяч галактик, однако в будущем они не исключают возможности того, что каталог RCSED будет значительно расширен в будущем.
Это расширение может происходить как вширь, путем добавления новых галактик, расположенных за пределами зоны в 3,5 миллиарда световых лет, так и вглубь, путем увеличения объема данных по каждому объекту. Подобный рост каталога, как считает ученый, поможет нам узнать много нового об эволюции галактик и Вселенной в целом.