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11:22 (мск), источник: РИА Новости

Российские астрономы создали каталог из почти миллиона галактик

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Ученые из Московского государственного университета и их зарубежные партнеры создали первый детальный астрономический каталог, в котором содержится информация по свойствам звезд в примерно 800 тысячах далеких и близких галактик, и опубликовали его в приложении к Astrophysical Journal.

Источник: AP 2016

«Для каждой галактики мы извлекаем из существующих обзоров маленькую картинку, которая показывает, как галактика выглядит на разных длинах волн, и это дает нам материал для дальнейших исследований. Полную картину эволюции Вселенной за последние 7 миллиардов лет можно будет увидеть лет через десять, когда будут завершены крупные обзоры типа DESI, где планируется получить спектры для 25−30 миллионов объектов», — заявил Игорь Чилингарян из Государственного астрономического института МГУ.

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Одним из главных инструментов для изучения тайн Вселенной и просто далеких звезд и галактик является спектр света, который они испускают в сторону Земли

Его изучение может выдать химический состав «звездных мегаполисов», рассказать многое об их «демографии», числе молодых и пожилых звезд, указать на присутствие крупных черных дыр и раскрыть многие другие их свойства, которые нельзя увидеть в других характеристиках их света.

На сегодняшний день существует несколько десятков крупных каталогов звезд и галактик, включающих в себя сотни миллиардов светил и миллионы галактик, однако не все из них, как отмечает Чилингарян, содержат в себе исчерпывающие и достаточно качественные данные по спектру звезд. Это заметно ограничивает возможности астрономов и вынуждает их искать дополнительные источники информации при изучении эволюции галактик и отдельных звездных скоплений.

Астрономы из МГУ, их французские коллеги и ряд программистов-энтузиастов создали свой собственный каталог, RCSED (Reference Catalog of galaxy SEDs), лишенный подобного недостатка.

Главной чертой этого каталога является то, что каждая галактика в нем имеет хорошо изученный спектр во всех регионах электромагнитного излучения, начиная с инфракрасного диапазона и заканчивая глубоким ультрафиолетом

Как рассказывает Чилингарян, этот каталог уже помог совершить ему и его коллегам несколько новых открытий, в том числе выяснить, что некоторые карликовые галактики иногда «спасаются» от столкновения со своими более крупными соседками, «изгоняя» себя из скопления в результате взаимодействий с другими карликовыми галактиками.

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В отличие от многих других проектов такого рода, в разработке RCSED принимало участие большое количество волонтеров, не связанных с астрономией. Программисты, работающие в крупных российских IT-компаниях, помогли астрофизикам разработать сайт проекта и алгоритмы поиска информации в базе RCSED, а также обработать исходные данные таким образом, чтобы каталог был составлен из максимально качественных и подробных результатов наблюдений.

На настоящий момент Чилингарян и его коллеги решили остановиться на отметке в 800 тысяч галактик, однако в будущем они не исключают возможности того, что каталог RCSED будет значительно расширен в будущем.

Это расширение может происходить как вширь, путем добавления новых галактик, расположенных за пределами зоны в 3,5 миллиарда световых лет, так и вглубь, путем увеличения объема данных по каждому объекту. Подобный рост каталога, как считает ученый, поможет нам узнать много нового об эволюции галактик и Вселенной в целом.

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