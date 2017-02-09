Российские астрономы создали каталог из почти миллиона галактик

Источник: AP 2016

«Для каждой галактики мы извлекаем из существующих обзоров маленькую картинку, которая показывает, как галактика выглядит на разных длинах волн, и это дает нам материал для дальнейших исследований. Полную картину эволюции Вселенной за последние 7 миллиардов лет можно будет увидеть лет через десять, когда будут завершены крупные обзоры типа DESI, где планируется получить спектры для 25−30 миллионов объектов», — заявил Игорь Чилингарян из Государственного астрономического института МГУ.

Одним из главных инструментов для изучения тайн Вселенной и просто далеких звезд и галактик является спектр света, который они испускают в сторону Земли

Его изучение может выдать химический состав «звездных мегаполисов», рассказать многое об их «демографии», числе молодых и пожилых звезд, указать на присутствие крупных черных дыр и раскрыть многие другие их свойства, которые нельзя увидеть в других характеристиках их света. На сегодняшний день существует несколько десятков крупных каталогов звезд и галактик, включающих в себя сотни миллиардов светил и миллионы галактик, однако не все из них, как отмечает Чилингарян, содержат в себе исчерпывающие и достаточно качественные данные по спектру звезд. Это заметно ограничивает возможности астрономов и вынуждает их искать дополнительные источники информации при изучении эволюции галактик и отдельных звездных скоплений. Астрономы из МГУ, их французские коллеги и ряд программистов-энтузиастов создали свой собственный каталог, RCSED (Reference Catalog of galaxy SEDs), лишенный подобного недостатка.

Главной чертой этого каталога является то, что каждая галактика в нем имеет хорошо изученный спектр во всех регионах электромагнитного излучения, начиная с инфракрасного диапазона и заканчивая глубоким ультрафиолетом

Как рассказывает Чилингарян, этот каталог уже помог совершить ему и его коллегам несколько новых открытий, в том числе выяснить, что некоторые карликовые галактики иногда «спасаются» от столкновения со своими более крупными соседками, «изгоняя» себя из скопления в результате взаимодействий с другими карликовыми галактиками.

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