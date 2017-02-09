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11:03 (мск), источник: Вести Иркутск

Табун лошадей гуляет по улицам Железногорска-Илимского. Они едят на помойках и не все здоровы

По улицам Железногорска-Илимского гуляет табун лошадей.

Источник: Вести Иркутск

Очевидцы сообщают, что животные расхаживают по городу уже несколько месяцев. Они питаются в парках и скверах. Копаются в мусорных баках. Местные жители с удовольствием подкармливают их. Недавно одна из кобыл заболела. Её мучения засняли встревоженные горожане. Они обратились к властям. Но помочь животным не получается. У табуна есть хозяева — семья цыган. Они регулярно и отпускают лошадей на вольный выпас. Коней не продают и изъять их по закону пока сложно. Люди считают, что больное животное не получает необходимой помощи.

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