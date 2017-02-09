Табун лошадей гуляет по улицам Железногорска-Илимского. Они едят на помойках и не все здоровы

Очевидцы сообщают, что животные расхаживают по городу уже несколько месяцев. Они питаются в парках и скверах. Копаются в мусорных баках. Местные жители с удовольствием подкармливают их. Недавно одна из кобыл заболела. Её мучения засняли встревоженные горожане. Они обратились к властям. Но помочь животным не получается. У табуна есть хозяева — семья цыган. Они регулярно и отпускают лошадей на вольный выпас. Коней не продают и изъять их по закону пока сложно. Люди считают, что больное животное не получает необходимой помощи.