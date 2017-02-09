В Уфе из-за холодов перенесли «Лыжню России»

По прогнозам Башгидромецентра, столбик термометра в эти выходные опустится до минус 20 градусов. Конечно, в такую погоду проводить лыжные гонки, тем более среди детей, не рекомендуется.

Как сообщал «Башинформ», принять участие в соревнованиях может любой желающий. Для этого, необходимо направить заявку на электронный адрес районных спорткомитетов. Участникам при себе необходимо иметь допуск врача.

Нагрудные номера и лыжные шапочки участники соревнований могут получить в день мероприятия на месте старта. Регистрация соревнований начнется 15 февраля в 14 часов. Торжественное открытие в 15 часов.