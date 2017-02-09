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10:54 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе из-за холодов перенесли «Лыжню России»

УФА, 9 фев 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. В Уфе организаторы всероссийских массовых соревнований «Лыжня России» из-за холодов, которые пришли в республику решили перенести гонку. Как сообщает столичная администрация, в Октябрьском и Советском районах забеги пройдут 15 февраля (ранее мероприятие планировалось на 11 февраля).

По прогнозам Башгидромецентра, столбик термометра в эти выходные опустится до минус 20 градусов. Конечно, в такую погоду проводить лыжные гонки, тем более среди детей, не рекомендуется.

Как сообщал «Башинформ», принять участие в соревнованиях может любой желающий. Для этого, необходимо направить заявку на электронный адрес районных спорткомитетов. Участникам при себе необходимо иметь допуск врача.

Нагрудные номера и лыжные шапочки участники соревнований могут получить в день мероприятия на месте старта. Регистрация соревнований начнется 15 февраля в 14 часов. Торжественное открытие в 15 часов.

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