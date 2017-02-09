На Дону разыскивают без вести пропавшего пожилого мужчину

Приметы: на вид 64−68 лет, рост 170−175 сантиметров, телосложение худощавое, плечи приподнятые, брови дугообразные, глаза карие, нос средний.

В день исчезновения был одет в болоньевую куртку с капюшоном до колен песочного цвета, брюки болотного цвета, серую рубашку, свитер с горизонтальными полосами черных и серых цветов, обут в черные сапоги.

Правоохранители просят всех, кому известно местонахождение мужчины, сообщить об этом по телефонам: 8 (863) 21−4−40, 8−928−767−41−38, 8−906−429−81−21, 8−918−589−48−80 или «02».