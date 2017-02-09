На Дону разыскивают без вести пропавшего пожилого мужчину
Донские полицейские разыскивают без вести пропавшего Маркина Павла Ивановича 1952 года рождения.
Донские полицейские разыскивают без вести пропавшего Маркина Павла Ивановича 1952 года рождения.
Приметы: на вид 64−68 лет, рост 170−175 сантиметров, телосложение худощавое, плечи приподнятые, брови дугообразные, глаза карие, нос средний.
В день исчезновения был одет в болоньевую куртку с капюшоном до колен песочного цвета, брюки болотного цвета, серую рубашку, свитер с горизонтальными полосами черных и серых цветов, обут в черные сапоги.
Правоохранители просят всех, кому известно местонахождение мужчины, сообщить об этом по телефонам: 8 (863) 21−4−40, 8−928−767−41−38, 8−906−429−81−21, 8−918−589−48−80 или «02».