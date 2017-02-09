Пропавшего в Сочи пенсионера нашли
8 февраля сотрудники ЮРПСО разыскивали в лесу рядом с улицей Пятигорской 70-летнего мужчину, который ушел из дома и не вернулся.
8 февраля сотрудники ЮРПСО разыскивали в лесу рядом с улицей Пятигорской 70-летнего мужчину, который ушел из дома и не вернулся.
8 февраля найти его не удалось, а утром 9-го родственники пенсионера позвонили спасателям и сообщили, что тот нашелся.
Подробности произошедшего спасателям не рассказали. Родственники лишь дали знать, что пожилой мужчина находится в удовлетворительном состоянии, информирует