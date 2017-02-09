Пропавшего в Сочи пенсионера нашли

8 февраля найти его не удалось, а утром 9-го родственники пенсионера позвонили спасателям и сообщили, что тот нашелся.

Подробности произошедшего спасателям не рассказали. Родственники лишь дали знать, что пожилой мужчина находится в удовлетворительном состоянии, информирует пресс-служба ЮРПСО МЧС России.