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12:25 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Прогулки по льду грозят штрафом от 500 рублей до 50 тысяч в Волгоградской области

Как сообщает ВДТВ, волгоградцам грозят штрафы за прогулки по льду. Сотрудники ГИМС и спасатели проводят профилактические рейды на водоемах.

В 20-градусные морозы поверхность рек покрывается льдом. Волгоградцы часто используют это время, чтобы сходить на рыбалку. Однако не везде лед настолько прочный, чтобы выдержать человека, особенно, когда наступает потепление. Именно поэтому и происходят несчастные случаи на водоемах, некоторые из которых заканчиваются трагедией.

За нахождение на льду горожан могут оштрафовать. Рыбакам за прогулки по льду придется заплатить от 500 до 4 тысяч рублей, должностным лицам — от 15 до 25 тысяч рублей, юридическим — от 30 до 50 тысяч рублей. Об этом сообщают местные СМИ.

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