Прогулки по льду грозят штрафом от 500 рублей до 50 тысяч в Волгоградской области

В 20-градусные морозы поверхность рек покрывается льдом. Волгоградцы часто используют это время, чтобы сходить на рыбалку. Однако не везде лед настолько прочный, чтобы выдержать человека, особенно, когда наступает потепление. Именно поэтому и происходят несчастные случаи на водоемах, некоторые из которых заканчиваются трагедией.

За нахождение на льду горожан могут оштрафовать. Рыбакам за прогулки по льду придется заплатить от 500 до 4 тысяч рублей, должностным лицам — от 15 до 25 тысяч рублей, юридическим — от 30 до 50 тысяч рублей. Об этом сообщают местные СМИ.