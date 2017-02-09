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11:09 (мск), источник: АиФ Самара

У проходных самарских заводов будут организовывать сельхозярмарки

МП «Ярмарки Самары» должны приобрести новые стилизованные павильоны для сдачи их в аренду участникам ярмарок.

Глава Самары Олег Фурсов ходе рабочей встречи с руководителями муниципальных предприятий и учреждений, заслушал отчеты проведенной работе и о планах на наступивший год руководителей МП «Красноглинские бани», МП «Коммунально-бытовые услуги», МП «Ярмарки Самары» и МП «Кафе “Хлебосол”», сообщает администрация областного центра.

Руководитель МП «Красноглинские бани», оказывающего банно-прачечные услуги, Нафиса Мусаева рассказала, что в 2016 году предприятие оказало услуги более чем 75 тысячам граждан. За отчетный период выручка предприятия составила почти 15 миллионов рублей, а рентабельность выросла на 1,6%. Кроме того, предприятием за счет собственных средств были проведены ремонтные работы в банных комплексах. В 2017 году МП «Красноглинские бани» планирует повысить выручку до 15,5 миллионов рублей. Одним из направлений деятельности предприятия является оказание услуг по помыву социально-незащищенных категорий граждан в общих отделениях бань по льготным тарифам. Для повышения доходности был расширен перечень оказываемых услуг, в частности были введены парикмахерские услуги. Глава Самары поручил Нафисе Мусаевой проводить работу по дальнейшему повышению рентабельности и увеличить чистую прибыль предприятия до 1,5 миллионов рублей.

Как рассказал Василий Никитин, руководящий МП «Коммунально-бытовые услуги», в ведении которого находится девять бань, шесть котельных, прачечная и база отдыха, по итогам 2016 года доходы предприятия, также оказывает банные и прачечные услуги в других районах Самары, составили почти 67 миллионов рублей, что на 23% больше показателей 2015 года. Чистая прибыль предприятия выросла до 5,7 миллионов рублей. Это в полтора раза больше плановых показателей и в 3,5 раз больше, чем было выручено в 2015 году. Такой рост стал возможен за счет строгой контрольно-финансовой дисциплины и улучшения качества обслуживания населения. По итогам совещания руководству МП «Коммунально-бытовые услуги» рекомендовано повысить доходную часть, а также максимально расширить перечень предоставляемых услуг.

Владимир Николаенко, руководитель МП «Ярмарки Самары», основным видом деятельности которого является организация сезонной торговли продукцией частных сельхозпроизводителей, доложил главе города, что в 2016 году доход предприятия составил 28,3 млн. рублей, что на четыре миллиона рублей превышает план на год. Это на 15% больше, чем удалось выручить в 2015 году. Такие показатели удалось достигнуть за счет продления работы осенней ярмарки на площади им. Куйбышева и расширения сети площадок для торговли продукцией местных сельхозпроизводителей. Осенью 2016 года самарцы смогли приобрести товары местных производителей, посетив шесть сельскохозяйственных ярмарок. Кроме того, в 2016 году удалось максимально снизить присутствие перекупщиков. Если у некоторых участников ярмарок обнаруживались признаки посредничества, то договоры с ними немедленно расторгались. Также, предприятие организует точки продаж питьевой воды, фруктов и овощей, хвойных деревьев. Олег Фурсов поручил Владимиру Николаенко организовать точки продажи сельскохозяйственной продукции у проходных самарских заводов. Кроме того, МП «Ярмарки Самары» должны приобрести новые стилизованные павильоны для сдачи их в аренду участникам ярмарок.

По словам Игоря Седова — директора МП «Кафе «Хлебосол», поставляющего продукцию общественного питания, осуществляющего деятельность столовых при предприятиях, обеспечивающего горячими обедами и завтраками 18 школ Ленинского, Октябрьского, Железнодорожного и Куйбышевского районов Самары, организующего торговое обслуживание жителей по социальным ценам во время проведения общегородских мероприятий, предприятию удалось решить основную задачу — максимально сократить убытки. По сравнению с 2015 годом они сократились почти в четыре раза. Всего доходы за 2016 год составили 72,5 миллиона рублей. Предприятию удалось увеличить количество обслуживаемых школ, а также увеличить свое присутствие на общегородских мероприятиях. В 2017 году предприятие планирует увеличить доход до 82 миллионов рублей и полностью ликвидировать убытки. Глава Самары рекомендовал Игорю Седову рассмотреть возможность организации дополнительных точек питания во время проведения матчей Чемпионата мира по футболу в 2018 году.

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