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11:19 (мск), источник: Lenta.Ru

Происхождение Луны проверили на первом атомном взрыве

Американские и французские ученые обнаружили сходство между первым взрывом атомной бомбы и формированием Луны. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Science Advances, кратко о нем сообщает Калифорнийский университет в Сан-Диего (США).

Специалисты пришли к выводу, что при столкновении Земли и крупного небесного тела, в результате которого сформировалась Луна, легкие атомы оказались выброшенными в космос, а тяжелые осели на зародившемся спутнике планеты.

К подобному заключению ученые пришли, проанализировав последствия испытаний первой атомной бомбы, взрыв которой был произведен в июле 1945 года на полигоне Аламогордо в штате Нью-Мексико (США).
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В результате взрыва были созданы давления (две тысячи атмосфер) и температуры (1,3 тысячи градусов Цельсия), наиболее близко отвечающие таковым при столкновении планеты и протоспутника.

Исследование образовавшихся после испытаний образцов пород показало, что доля содержащихся в них изотопов цинка увеличивается при удалении от эпицентра взрыва. С другой стороны, доля тяжелых металлов в этом же направлении уменьшалась.

В образцах лунного грунта, доставленных на планету миссиями Apollo, содержится гораздо больше тяжелых изотопов, чем легких, по сравнению с земными породами. Таким образом работа специалистов подтверждает популярную гипотезу о формировании Луны в результате лобового столкновения Земли и некоторого массивного небесного тела (планеты Тейя).

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