Найден пропавший полгода назад новосибирец
Полиция с сентября искала пропавшего без вести мужчину.
Полиция с сентября искала пропавшего без вести мужчину.
Заявление о безвестном исчезновении 48-летнего отца 16 сентября 2016 года обратился в отдел полиции № 3 житель Заельцовского района. По его словам, мужчина в начале сентября ушел из дома и не вернулся. На розыск пропавшего были ориентированы сотрудники городских и областных подразделений полиции. Сотрудники уголовного розыска, как водится, проверили данные о пациентах медицинских учреждений, направили ориентировки с приметами пропавшего человека в соседние регионы.
Полицейские отрабатывали несколько версий исчезновения гражданина, в том числе — криминального характера. Следственными органами СУ СК России по Новосибирской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 Уголовного кодекса РФ (Убийство).
Несколько месяцев сотрудники уголовного розыска вели работу по поиску. Наконец 6 февраля их труды увенчались успехом. Оперативники получили информацию о возможном нахождении мужчины в Томской области. Во взаимодействии с коллегами из полиции соседнего региона разыскиваемый был найден.