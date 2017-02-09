Найден пропавший полгода назад новосибирец

Заявление о безвестном исчезновении 48-летнего отца 16 сентября 2016 года обратился в отдел полиции № 3 житель Заельцовского района. По его словам, мужчина в начале сентября ушел из дома и не вернулся. На розыск пропавшего были ориентированы сотрудники городских и областных подразделений полиции. Сотрудники уголовного розыска, как водится, проверили данные о пациентах медицинских учреждений, направили ориентировки с приметами пропавшего человека в соседние регионы.

Полицейские отрабатывали несколько версий исчезновения гражданина, в том числе — криминального характера. Следственными органами СУ СК России по Новосибирской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 Уголовного кодекса РФ (Убийство).