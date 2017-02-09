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11:09 (мск), источник: Интерфакс

Жителям Челябинска подарят осколки метеорита на выставке, посвященной четвертой годовщине падения болида

Челябинск. 9 февраля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Праздник «День метеорита» пройдет в Государственном историческом музее Челябинска 15 февраля.

Источник: РИА "Новости"

Пресс-служба правительства Челябинской области сообщает в четверг, что за четыре дня до мероприятия посетители выставки, посвященной очередной годовщине падения болида, смогут прикоснуться к самому крупному его фрагменту и загадать желание.

«Посетители, купившие билет на постоянную экспозицию, станут участниками специальной лотереи. Победителей ждут оригинальные подарки — пять небольших осколков легендарного метеорита “Челябинск” в фирменной упаковке. Они достанутся обладателям случайно выбранных билетов», — говорится в сообщении.

С 11 по 15 февраля для всех желающих в музее пройдет экскурсия, на которой расскажут о планетах, звездах, кометах и метеоритах — их природе и происхождении. Участникам экскурсии подарят памятку, которая научит отличать настоящие метеориты от обыкновенных земных пород.

Посетителям выставки также покажут документальный фильм, посвященный падению болида.

Метеорит «Челябинск» вошел в атмосферу Земли утром 15 февраля 2013 года. Он разрушился в атмосфере на высоте 30−50 км, многочисленные фрагменты рассыпались на большой территории Челябинской области. Падение небесного тела наблюдали сотни тысяч человек на Урале и в северном Казахстане. Наиболее крупные фрагменты упали в окрестностях озера Чебаркуль, в 78 км западнее Челябинска. Хранящийся в Челябинском краеведческом музее фрагмент массой более полутонны является крупнейшим в мире.

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