Создан межрегиональный лесопожарный центр по Сибири и ДФО

— В прошлом году правительство РФ постановило приблизить штабы лесопожарных сил к пожароопасным территориям страны. Центр в Красноярске создается в этих целях, — говорит заместитель начальника ФБУ «Авиалесоохрана» Николай Ковалев.

На первом этапе будет создана координационная структура, работающая как ситуационный центр. В 2018—2019 годах штат пожарных-парашютистов и десантников будет увеличен и появится авиагруппировка из пяти самолетов ТВС-2МС, новейшей модификации самолета Ан-2.

Фактически создаваемый центр станет филиалом ФБУ «Авиалесоохрана» и составной частью Федерального штаба по координации деятельности по тушению лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке.