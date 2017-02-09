Создан межрегиональный лесопожарный центр по Сибири и ДФО
Для мониторинга пожарной обстановки в Сибири и на Дальнем Востоке и ускорения доставки команд
Для мониторинга пожарной обстановки в Сибири и на Дальнем Востоке и ускорения доставки команд
— В прошлом году правительство РФ постановило приблизить штабы лесопожарных сил к пожароопасным территориям страны. Центр в Красноярске создается в этих целях, — говорит заместитель начальника ФБУ «Авиалесоохрана» Николай Ковалев.
На первом этапе будет создана координационная структура, работающая как ситуационный центр. В 2018—2019 годах штат
Фактически создаваемый центр станет филиалом ФБУ «Авиалесоохрана» и составной частью Федерального штаба по координации деятельности по тушению лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке.