Жителей «дома на курьих ножках» не расселят в ближайшие два года

Накануне «Вести» рассказали о многоквартирнике на улице Обогатительной. Здание накренилось и пошло трещинами еще 8 лет назад. Аварийным его признали только в августе шестнадцатого. Коммунальщики подперли стены балками.

Директор управляющей компании признался Вестям, что с большой долей вероятности, этой весной дом рухнет. При этом люди продолжают в нем жить и отказываются переезжать в маневренный фонд. Ждут расселения. В мэрии пояснили — ближайшие годы — не дождутся. Сейчас сносят дома, которые признаны ветхими еще до 2012 года.