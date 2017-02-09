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11:34 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Жителей «дома на курьих ножках» не расселят в ближайшие два года

Жители дома, подпертого досками, ближайшие два года могут не рассчитывать на переселение. Об этом «Вестям» сообщили в мэрии Новосибирска.

Накануне «Вести» рассказали о многоквартирнике на улице Обогатительной. Здание накренилось и пошло трещинами еще 8 лет назад. Аварийным его признали только в августе шестнадцатого. Коммунальщики подперли стены балками.

Директор управляющей компании признался Вестям, что с большой долей вероятности, этой весной дом рухнет. При этом люди продолжают в нем жить и отказываются переезжать в маневренный фонд. Ждут расселения. В мэрии пояснили — ближайшие годы — не дождутся. Сейчас сносят дома, которые признаны ветхими еще до 2012 года.

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