Администрация Верхнеобливского СП заплатит штраф за несанкционированную свалку

Проверку по факту создания свалки в неположенном месте проводила прокуратура Тацинского района.

«В ходе данной проверки должностными лицами было выявлено, что земли сельхозназначения площадью 0,25 га превратились в стихийную свалку мусора, состоящую из твёрдых коммунальных отходов, полиэтиленовой пленки, обрезков деревьев, строительного мусора, фрагментов мебели и других отходов», — сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

Как отметили в ведомстве, земельные участки должны использоваться по их целевому назначению и не наносить вреда окружающей среде. Прокурорская проверка в Верхнеобливском установила, что отходы производства, свозившиеся на свалку, не обеззараживались.