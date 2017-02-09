В Татарстане в День защитника Отечества изменится расписание электричек

(Казань, 9 февраля, «Татар-информ»). В период празднования Дня защитника Отечества будет изменено движение пригородных поездов на полигоне ГЖД, сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ.

Так, 22 февраля электрички будут курсировать по расписанию пятницы; 23, 24 и 25 февраля — по расписанию субботы; 26 февраля — по расписанию воскресенья; 27 февраля — по расписанию понедельника.