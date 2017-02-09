В Воронежской области спасли волгоградцев, замерзавших в сломанном автобусе

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, накануне сотрудники Госавтоинспекции получили сообщение о том, что в Грибановском районе на 587 километре трассе «Москва — Астрахань» сломался рейсовый автобус Scania, ехавший по маршруту «Москва — Волгоград», в котором находятся 20 пассажиров, в том числе ребенок.

Прибыв на место остановки автобуса, полицейские выяснили, что у него повреждено переднее колесо. Сотрудники ГИБДД направили пассажиров в ближайшее кафе, чтобы те могли отогреться и позавтракать, после чего организовали их доставку к месту назначения на попутном транспорте. Кроме того, полицейские помогли водителю отремонтировать автобус.