В Воронежской области спасли волгоградцев, замерзавших в сломанном автобусе
Полицейские спасли волгоградцев, замерзавших в сломанном автобусе в Воронежской области.
Полицейские спасли волгоградцев, замерзавших в сломанном автобусе в Воронежской области.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
Прибыв на место остановки автобуса, полицейские выяснили, что у него повреждено переднее колесо. Сотрудники ГИБДД направили пассажиров в ближайшее кафе, чтобы те могли отогреться и позавтракать, после чего организовали их доставку к месту назначения на попутном транспорте. Кроме того, полицейские помогли водителю отремонтировать автобус.