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12:30 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Воронежской области спасли волгоградцев, замерзавших в сломанном автобусе

Полицейские спасли волгоградцев, замерзавших в сломанном автобусе в Воронежской области.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, накануне сотрудники Госавтоинспекции получили сообщение о том, что в Грибановском районе на 587 километре трассе «Москва — Астрахань» сломался рейсовый автобус Scania, ехавший по маршруту «Москва — Волгоград», в котором находятся 20 пассажиров, в том числе ребенок.

Прибыв на место остановки автобуса, полицейские выяснили, что у него повреждено переднее колесо. Сотрудники ГИБДД направили пассажиров в ближайшее кафе, чтобы те могли отогреться и позавтракать, после чего организовали их доставку к месту назначения на попутном транспорте. Кроме того, полицейские помогли водителю отремонтировать автобус.

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