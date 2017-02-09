ЦОДД предупреждает водителей о гололедице на дорогах
Общая загруженность дорог оценивается в пять баллов. Медленнее всего машины едут в тех местах, где есть подъёмы, — на эстакадах и мостах.
Общая загруженность дорог оценивается в пять баллов. Медленнее всего машины едут в тех местах, где есть подъёмы, — на эстакадах и мостах.
Дорожное движение в Москве местами затруднено
Медленнее всего машины едут в тех местах, где есть подъёмы, — на эстакадах и мостах. Заторы образовались на юге и
Чтобы избежать роста числа ДТП, ЦОДД просит автомобилистов быть более внимательными на дороге, избегать резких торможений, соблюдать дистанцию и скоростной режим.
Сегодня в городе будет облачно с прояснениями, синоптики прогнозируют местами небольшой снег. Столбики термометров покажут от четырёх до шести градусов ниже нуля.
В пятницу, 10 февраля, воздух прогреется до минус двух градусов. Днём будет дуть
Выходные в Москве, как обещают синоптики, будут морозными только ночью: температура опустится до минус 10−15 градусов. Днём столбики термометров покажут от минус двух до минус четырёх градусов. Местами пройдёт небольшой снег.