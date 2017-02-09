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12:49 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

ЦОДД предупреждает водителей о гололедице на дорогах

Общая загруженность дорог оценивается в пять баллов. Медленнее всего машины едут в тех местах, где есть подъёмы, — на эстакадах и мостах.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Дорожное движение в Москве местами затруднено из-за гололедицы, сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Медленнее всего машины едут в тех местах, где есть подъёмы, — на эстакадах и мостах. Заторы образовались на юге и северо-западе МКАД. Общая загруженность столичных дорог оценивается в пять баллов.

Чтобы избежать роста числа ДТП, ЦОДД просит автомобилистов быть более внимательными на дороге, избегать резких торможений, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Сегодня в городе будет облачно с прояснениями, синоптики прогнозируют местами небольшой снег. Столбики термометров покажут от четырёх до шести градусов ниже нуля.

В пятницу, 10 февраля, воздух прогреется до минус двух градусов. Днём будет дуть северо-западный ветер со скоростью пять — десять метров в секунду. На дорогах сохранится гололедица.

Выходные в Москве, как обещают синоптики, будут морозными только ночью: температура опустится до минус 10−15 градусов. Днём столбики термометров покажут от минус двух до минус четырёх градусов. Местами пройдёт небольшой снег.

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