ЦОДД предупреждает водителей о гололедице на дорогах

Дорожное движение в Москве местами затруднено из-за гололедицы, сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Медленнее всего машины едут в тех местах, где есть подъёмы, — на эстакадах и мостах. Заторы образовались на юге и северо-западе МКАД. Общая загруженность столичных дорог оценивается в пять баллов.

Чтобы избежать роста числа ДТП, ЦОДД просит автомобилистов быть более внимательными на дороге, избегать резких торможений, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Сегодня в городе будет облачно с прояснениями, синоптики прогнозируют местами небольшой снег. Столбики термометров покажут от четырёх до шести градусов ниже нуля.

В пятницу, 10 февраля, воздух прогреется до минус двух градусов. Днём будет дуть северо-западный ветер со скоростью пять — десять метров в секунду. На дорогах сохранится гололедица.

Выходные в Москве, как обещают синоптики, будут морозными только ночью: температура опустится до минус 10−15 градусов. Днём столбики термометров покажут от минус двух до минус четырёх градусов. Местами пройдёт небольшой снег.