NAVIBAND снимет клип на песню для «Евровидения» на МТЗ

«На Минский тракторный завод обратилась группа NAVIBAND с просьбой снять клип на песню “Гісторыя майго жыцця”, с которой они будут выступать на “Евровидении”. Конечно же, было дано согласие. Съемки пройдут сегодня как в цехах, так и на открытой площадке. Артисты смогут сесть за руль, проехать на тракторе. Специально для них выделено два трактора BELARUS-3522», — рассказал Павел Тухто.

Группа NAVIBAND выступит во втором полуфинале «Евровидения-2017». Песню «Гісторыя майго жыцця» команда исполнит 11 мая.

Беларусь в 14-й раз примет участие в самом масштабном музыкальном шоу Европы, и песня на белорусском языке прозвучит на международном конкурсе впервые. Прежде конкурсанты из Беларуси исполняли композиции на английском.

Участие в конкурсе примут 43 страны. В первом полуфинале выступят 18 стран, во втором — 19.