Эксперты перечислили наиболее странные причины задержек рейсов

В перечень вошли пассажир, проливший сок на борту самолета, слишком долго простоявшее на солнце воздушное судно, летучая мышь в лайнере и так далее.

Рейс британского лоукостера EasyJet из Ливерпуля в Малагу (Испания) был задержан потому, что один из пассажиров пролил апельсиновый сок на борту. Это вызвало короткое замыкание в энергосистеме самолета.

Вылет лайнера другой бюджетной авиакомпании Соединенного Королевства Jet2.com отменили из-за того, что самолет слишком долго простоял на солнце в аэропорту Миляс-Бодрум на юго-западе Турции.