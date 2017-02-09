Эксперты перечислили наиболее странные причины задержек рейсов
Эксперты британской компании по взысканию компенсаций за задержку рейсов Flight Delays рассказали о странных причинах промедлений и отмен вылетов авиалайнеров. Об этом пишет Daily Mail.
Эксперты британской компании по взысканию компенсаций за задержку рейсов Flight Delays рассказали о странных причинах промедлений и отмен вылетов авиалайнеров. Об этом пишет Daily Mail.
В перечень вошли пассажир, проливший сок на борту самолета, слишком долго простоявшее на солнце воздушное судно, летучая мышь в лайнере и так далее.
Рейс британского лоукостера EasyJet из Ливерпуля в Малагу (Испания) был задержан потому, что один из пассажиров пролил апельсиновый сок на борту. Это вызвало короткое замыкание в энергосистеме самолета.
Вылет лайнера другой бюджетной авиакомпании Соединенного Королевства Jet2.com отменили
Кроме того, сотрудники Flight Delays столкнулись со случаем, когда отправление лайнера задержали на пять часов
В ноябре 2016 года пилота китайского перевозчика Lucky Air отстранили от работы после того, как он призвал пассажиров протестовать против задержки рейса.