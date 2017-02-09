Возле Иркутской областной больницы сделают вертолётную площадку для доставки пациентов
Возле Иркутской областной клинической больницы планируют оборудовать вертолётную площадку.
Возле Иркутской областной клинической больницы планируют оборудовать вертолётную площадку.
Как 9 февраля 2017 года на
Губернатор отметил, что за прошлый год в регионе удалось снизать уровень смертности в
Отделение рассчитано на 30 коек и оборудовано всем необходимым. Для пациентов предусмотрены одноместные, двухместные, трехместные и четырехместные палаты. В каждой палате имеется санузел и раковина, а в палатах повышенной комфортности установлены душевые кабины. Все кровати функциональны и снабжены электрическим приводом, на каждой из них имеются матрасы с противопролежневым эффектом. В перевязочном, гипсовом, операционном отделениях стоят современные столы и бестеневые лампы. В специализированной операционной имеется мощный микроскоп, позволяющий работать одновременно хирургу и двум ассистентам, а также рентгеновский аппарат высокого разрешения, позволяющий делать 3D-реконструкции прямо на операционном столе.