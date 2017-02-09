Российские студенты выбрали лучшие и худшие вузы
Рейтинг составлялся на основе отзывов учащихся. Студенты оценивали преподавательский состав, качество лекционного материала, техническое оснащение вузов и коррупцию.
Рейтинг составлялся на основе отзывов учащихся. Студенты оценивали преподавательский состав, качество лекционного материала, техническое оснащение вузов и коррупцию.
Российские студенты назвали лучшими вузами страны Московский государственный юридический университет имени Кутафина (МГЮА), Национальный исследовательский ядерный университет (МИФИ),
Список составлялся на основе отзывов студентов. Учащиеся комментировали различные важные факторы университетской жизни: преподавательский состав, качество лекционного материала и манеры его подачи, техническое состояние вуза, коррупцию и другие.
Худшими студенты признали Казанский государственный университет (КФУ), Московский авиационный институт (МАИ),
В ноябре 2016 года несколько российских вузов вошли в число лучших среди стран БРИКС и развивающихся экономик. Московский государственный университет (МГУ) занял третье место. также в рейтинг попали МИФИ, СПбГУ, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) и другие.