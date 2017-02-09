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12:15 (мск), источник: Lenta.Ru

Российские студенты выбрали лучшие и худшие вузы

Рейтинг составлялся на основе отзывов учащихся. Студенты оценивали преподавательский состав, качество лекционного материала, техническое оснащение вузов и коррупцию.

Источник: РИА "Новости"

Российские студенты назвали лучшими вузами страны Московский государственный юридический университет имени Кутафина (МГЮА), Национальный исследовательский ядерный университет (МИФИ), Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ), Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Рейтинг был составлен проектом «Социальный навигатор», сообщает РИА Новости.

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Список составлялся на основе отзывов студентов. Учащиеся комментировали различные важные факторы университетской жизни: преподавательский состав, качество лекционного материала и манеры его подачи, техническое состояние вуза, коррупцию и другие.

Худшими студенты признали Казанский государственный университет (КФУ), Московский авиационный институт (МАИ), Санкт-Петербургский государственный экономический университет (СПбГЭУ) и Уральский федеральный университет (УрФУ) имени Бориса Ельцина.

В ноябре 2016 года несколько российских вузов вошли в число лучших среди стран БРИКС и развивающихся экономик. Московский государственный университет (МГУ) занял третье место. также в рейтинг попали МИФИ, СПбГУ, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) и другие.

Российские вузы глазами студентов — 2017

Комментарии
1
Даная Субботина
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