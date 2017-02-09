На Кремлевской набережной Казани откроется школа магии и волшебства

В 17.00 для посетителей распахнет свои двери Школа магии и волшебства по мотивам Вселенной Гарри Поттера.

Впервые на набережной откроет двери Квест-комната для любителей разгадывать загадки и выполнять необычные задания. Квест «Тайна Темного лорда» рассчитан на детей в возрасте от 5 лет и их родителей. Вступить в игру можно уже сейчас, зарезервировав место в официальной группе Вконтакте.

В уютной Гостиной волшебников гости Сказочного городка получат возможность перевоплотиться в студентов и подружиться с живой почтовой совой Буклей. Настоящее волшебство будет твориться в Мастерской магов — при помощи обычной бумаги, ножниц и клея дети смогут создать собственные волшебные палочки, амулеты и фигурки любимых героев. Няня и мастерица с радостью присмотрят за малышами.

На Аллее влюбленных посетители смогут признаться в самом сокровенном своей второй половинке у Стены признаний, загадать одно на двоих желаний у Волшебного дерева и даже заключить волшебный брак в Сказочном ЗАГСе. Подробную информацию о посещении можно узнать на сайте набережной.

Также на Кремлевской набережной продлена работа сноутюбинговых горок и киношара под открытым небом. В Школе магии поселились настоящие совы, а в городке открылись новые фотозоны, сообщают организаторы.