Синоптики: Ждать весны пока не стоит
О том, какая погода ждет калининградцев в ближайшие дни, калининградским «Вестям» рассказали в БФУ имени Канта.
О том, какая погода ждет калининградцев в ближайшие дни, калининградским «Вестям» рассказали в БФУ имени Канта.
Подобные холода в феврале в регионе фиксировали семь лет назад. На этот раз низкие температуры принес скандинавский антициклон. Ждать весны жителям области стоит не раньше второй половины февраля.
Дара Гаева — начальник отдела планирования и развития Департамента по науке БФУ им. Канта:
— Так как жизнь циклона
Также синоптики отмечают, что средняя температура воздуха в регионе каждые десять лет повышается на 0,3 градуса. А, вот, самая холодная погода февраля за последнее столетие была зафиксирована в 1956 году. Тогда жители области стали свидетелями отметки в 33 градуса мороза. В этот раз аномальных морозов синоптики не обещают.