Синоптики: Ждать весны пока не стоит

Подобные холода в феврале в регионе фиксировали семь лет назад. На этот раз низкие температуры принес скандинавский антициклон. Ждать весны жителям области стоит не раньше второй половины февраля.

Дара Гаева — начальник отдела планирования и развития Департамента по науке БФУ им. Канта:

— Так как жизнь циклона все-таки короткая, то, скорее всего, на днях температура начнет повышаться, но ненамного. Все равно останутся минусовые отметки. И скорее всего, такая холодная погода сохранится до середины февраля. Потом можно ожидать небольшого потепления. Это нормальная погода для февраля, можно даже ожидать еще большего снегопада, чем сейчас мы наблюдаем.

Также синоптики отмечают, что средняя температура воздуха в регионе каждые десять лет повышается на 0,3 градуса. А, вот, самая холодная погода февраля за последнее столетие была зафиксирована в 1956 году. Тогда жители области стали свидетелями отметки в 33 градуса мороза. В этот раз аномальных морозов синоптики не обещают.