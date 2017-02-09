Строительство обхода Лосево в Воронежской области начнется в апреле 2017 года

Компания ООО «Трансстроймеханизация» завершает подготовку к строительству дороги в обход Лосево и Павловска, сообщил председатель правления ГК «Автодор» Сергей Кельбах на встрече с губернатором Алексеем Гордеевым в среду, 8 февраля. Строительство дороги начнется в апреле 2017 года — к этому времени подрядчик закупит материалы, разработает документы, оборудует карьеры для добычи песка, рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе «Автодора».

На февраль 2017 года компания заканчивает археологические исследования и разминирование территории. В течение года подрядчик переустроит линии коммуникаций, вывезет грунт, обустроит настил.

Новый четырехполосный участок трассы протяженностью 85,17 км пройдет по территории Бобровского, Павловского и Верхнемамонского районов Воронежской области. Прогнозируемая интенсивность в первые пять лет эксплуатации составит от 10 тыс. до 12 тыс. автомобилей в сутки.

Дорога через Лосево — самый загруженный участок в Воронежской области. В период летних отпусков автомобильные заторы на трассе растягиваются на несколько километров. Летом 2016 года губернатор Алексей Гордеев потребовал решить проблему пробок на трассе М4. Он отметил, что во избежание заторов ремонтные работы на трассе нужно вести в ночное время. Сергей Кельбах пообещал главе региона, что летом 2017 года дорожники будут вести ремонтные работы на трассе М4 «Дон» преимущественно по ночам. Ремонт в ночное время позволит избежать затруднений в движении транзитного транспорта.

Контекст

Госкорпорация «Автодор» начала поиск подрядчика для строительства участка дороги М4 «Дон» в обход села Лосево и Павловска в августе 2016 года. Заявки на аукцион подали компании Донаэродорстрой и «Трансстроймеханизация». В аукционе победило ООО «Трансстроймеханизация». Представители «Автодора» подписали контракт с подрядчиком в декабре 2016 года. Предприятие обязалось за три года построить участок протяженностью 85 км. Стоимость контракта составила 62,27 млрд рублей.