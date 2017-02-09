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12:40 (мск), источник: Вести - Санкт-Петербург

По прогнозам синоптиков, cегодня в Петербурге будет солнечно

Синоптики говорят, что сегодня в Петербурге после полудня выглянет солнце.

Источник: РИА "Новости"

Температура воздуха —6..-8 градусов. В Ленинградской области —5..-9 и небольшой снег.

Как говорят синоптики, аномальные морозы наш регион постепенно покидают, и с каждым днем будет все теплее и теплее. Так что, скорее всего, рекордно низкие температуры останутся в прошлом.

А вот что касается атмосферного давления, то оно будет аномально высоким для нашего региона и составит около 784 мм.рт.ст.

Справка
Как пережить морозы. Советы экспертовКто предупрежден — тот вооружен. Что делать при обморожении и как правильно одеваться, как оживить автомобиль и заставить работать неприспособленный к низким температурам гаджет, как утеплить квартиру и какие фильмы про выживание в стужу посмотреть - эксперты медиапроектов Mail.Ru делятся секретами борьбы с зимними морозами.
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