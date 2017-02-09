По прогнозам синоптиков, cегодня в Петербурге будет солнечно
Синоптики говорят, что сегодня в Петербурге после полудня выглянет солнце.
Синоптики говорят, что сегодня в Петербурге после полудня выглянет солнце.
Температура воздуха —6..-8 градусов. В Ленинградской области —5..-9 и небольшой снег.
Как говорят синоптики, аномальные морозы наш регион постепенно покидают, и с каждым днем будет все теплее и теплее. Так что, скорее всего, рекордно низкие температуры останутся в прошлом.
А вот что касается атмосферного давления, то оно будет аномально высоким для нашего региона и составит около 784 мм.рт.ст.