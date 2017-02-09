Более 800 населенных пунктов могут быть подтоплены в Сибири весной

НОВОСИБИРСК, 9 февраля. /ТАСС/. Более 800 населенных пунктов в регионах Сибири находятся в зоне риска в связи с грядущим весенним поводком, сообщил полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.

«В зоне риска оказываются Новосибирская, Омская, Томская области, Алтайский край. Всего более 800 населенных пунктов», — сказал Меняйло в ходе расширенного заседания Совета при полпреде президента РФ в СФО.

Он отметил, что на территории этих регионов запасы снега в 2−6 раз превышают прошлогодние. В находящихся под угрозой подтопления населенных пунктах необходимо заблаговременно организовать возможности для эвакуации и временного размещения людей, обеспечения их продуктами, медикаментами и всем необходимым.