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15:38 (мск), источник: ТАСС

Более 800 населенных пунктов могут быть подтоплены в Сибири весной

По словам полпреда в СФО Сергея Меняйло, в зоне риска оказываются Новосибирская, Омская, Томская области, Алтайский край.

НОВОСИБИРСК, 9 февраля. /ТАСС/. Более 800 населенных пунктов в регионах Сибири находятся в зоне риска в связи с грядущим весенним поводком, сообщил полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.

«В зоне риска оказываются Новосибирская, Омская, Томская области, Алтайский край. Всего более 800 населенных пунктов», — сказал Меняйло в ходе расширенного заседания Совета при полпреде президента РФ в СФО.

Он отметил, что на территории этих регионов запасы снега в 2−6 раз превышают прошлогодние. В находящихся под угрозой подтопления населенных пунктах необходимо заблаговременно организовать возможности для эвакуации и временного размещения людей, обеспечения их продуктами, медикаментами и всем необходимым.

В зоне риска оказываются Новосибирская, Омская, Томская области, Алтайский край

В свою очередь и. о. начальника департамента Росгидромета по СФО Ирина Терехина заявила, что, по прогнозам, температура воздуха в Западной Сибири в марте будет в среднем на 2 градуса выше, чем в прошлом году. Это может привести к активному таянию снега уже в марте.

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