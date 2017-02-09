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14:10 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Спасатели предупредили о резком ухудшении погоды в Новосибирске

В Новосибирской области ожидается резкое ухудшение погоды 10 февраля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по НСО.

Похолодание, усиление ветра, снег и метели придут в Новосибирскую область 10 февраля. На дорогах снежные заносы и гололедица, прогнозируют синоптики.

По данным «Яндекс. Погоды», в Новосибирске в пятницу ночью температура составит -26 градусов, днем — 18 градусов.

В субботу ночью столбик термометра составит — 28 градусов, днем — 23 градуса, пасмурно.

Ночью в воскресенье температура составит — 28 градусов, днем — 23 градуса, пасмурно.

По данным Gismeteo, в Новосибирске в пятницу ночью температура составит -21 градус, днем — 5 градусов.

В субботу ночью столбик термометра составит — 25 градусов, днем — 22 градуса, снег.

Ночью в воскресенье температура составит — 29 градусов, днем — 23 градуса, ясно.

«В непогоду сотрудники МЧС рекомендует воздержаться от дальних прогулок на природу, особенно в одиночку, и поездок за пределы населенных пунктов на личном автотранспорте без особой необходимости. В сильные морозы выезжать можно только в случае крайней необходимости, желательно пользоваться общественным транспортом», — добавили спасатели.

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