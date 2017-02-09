Глава «Маяка» Похлебаев купил пикетчикам пирожки: «Не май месяц»

Увидев пикетчиков, он купил им пирожки и горячий чай. Такие данные вместе с фотографиями размещены в группе «Мы с Маяка» в соцсети «ВКонтакте».

«Генеральный директор ПО “Маяк” Михаил Похлебаев, увидев участников пикета, лично купил для них горячий чай и пирожки. “Пусть греются, всё-таки не май месяц”, — лаконично отметил он», — сообщается в группе.