Глава «Маяка» Похлебаев купил пикетчикам пирожки: «Не май месяц»

Увидев пикетчиков, он купил им пирожки и горячий чай. Такие данные вместе с фотографиями размещены в группе «Мы с Маяка» в соцсети «ВКонтакте».
«Генеральный директор ПО “Маяк” Михаил Похлебаев, увидев участников пикета, лично купил для них горячий чай и пирожки. “Пусть греются, всё-таки не май месяц”, — лаконично отметил он», — сообщается в группе.
Михаил Похлебаев возглавил ПО «Маяк» в ноябре 2014 года. На этом посту он сменил Сергея Баранова. С сентября 2009 года Похлебаев возглавлял ФГУП «Приборостроительный завод» (город Трехгорный) государственной корпорации «Росатом». Добавим, что 10 февраля в Озерске ожидается рабочий визит главы «Росатома» Алексея Лихачева.
Справка «ФедералПресс»: Михаил Иванович Похлебаев родился 25 мая 1958 года в городе Златоусте Челябинской области.
В 1981 году окончил Московское высшее техническое училище имени Баумана по специальности «Радиоэлектронные системы». Работал инженером группы военно-сборочной бригады, начальником общетехнического и конверсионного отдела, замруководителя Департамента промышленности ядерных боеприпасов Минатома России.
С 2004—2008 — замначальника Управления промышленности ядерных боеприпасов Федерального агентства по атомной энергии. С 2008—2009 — замдиректора Департамента промышленности ядерных боеприпасов «Росатом», затем перешел на ФГУП «Приборостроительный завод» в Трехгорном.
Член партии «Единая Россия» с 2012 года.