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12:26 (мск), источник: АиФ Омск

Омичи продолжают жаловаться на SMS-рассылку

Антимонопольщики зачастую не могут найти авторов рекламы.

Специалисты регионального управления федеральной антимонопольной службы за 2016 год зарегистрировали более 180 заявлений о нарушении федерального закона «О рекламе», в том числе — обращения о незаконной SMS-рассылке.

Речь идёт о так называемом телефонном спаме — разного рода рекламных текстах о товарах и услугах. Абонент, как правило, даже не знает, что его кто-то незаконно подписал на такую рассылку.

«Прекратить её очень сложно, затруднительно установить и источник распространения такой информации. В большинстве случаев, заказчики пользуются услугами посредников. Однако закон позволяет нам воздействовать не только на авторов текстов, но и на распространителей, в том числе на операторов связи», — сообщила на сегодняшней пресс-конференции Тамара Шмакова, заместитель руководителя регионального управления Федеральной антимонопольной службы.

Всего за нарушения закона «О рекламе» в минувшем году возбуждено 93 дела, выдано 61 предписание о прекращении нарушений законодательства. Эти дела касаются не только телефонного спама, но и дистанционной продажи товаров и рекламы медицинских услуг.

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