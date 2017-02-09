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12:27 (мск), источник: РИА Новости

В Омске 36 человек подозревают в аферах с материнским капиталом

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Тридцать шесть человек проходят подозреваемыми по делу о мошенничестве с материнским капиталом в Омске, общая сумма ущерба превышает 10 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, по инициативе СУ УМВД России по Омской области в судах города Омска и Омской области с 2017 года начались рассмотрения исковых заявлений об аннулировании фиктивных свидетельств о рождении несуществующих детей. Как рассказала Волк, поводом для инициирования исков стали материалы уголовного дела о мошенничестве при получении выплат.

«В ходе предварительного расследования сотрудниками полиции установлено, что злоумышленники организовали подготовку заведомо ложных заявлений от жительниц города Омска и Омской области о рождении детей в домашних условиях без оказания медицинской помощи», — сообщила Волк.

Она пояснила, что на основании заявлений подозреваемые получали в ЗАГСах свидетельства о рождении (как правило, на двойню), которые затем предоставляли в территориальные подразделения Пенсионного фонда России по Омской области для получения материнского капитала.

«Полученные денежные средства обналичивались и использовались соучастниками на личные цели. В настоящее время в судебном порядке инициировано аннулирование записей актов о рождении 56 несуществующих детей. На данный момент общая сумма ущерба превышает 10 миллионов рублей», — рассказала Волк.

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