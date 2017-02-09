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12:38 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Казанский музей чак-чака завоевал 4 награды на конкурсе «Гастрономическое впечатление»

(Город Казань KZN.RU, 9 февраля). Казанский музей чак-чака получил 4 награды на международном конкурсе «Гастрономическое впечатление» («Taste experience»).

Казанский музей занял 1-е место в номинации «Еда в путешествии» в категории «Что попробовать» за лучшее впечатление о продукте, 1-е место в номинации «Еда и традиции» в категории «Традиции народов России» за сохранность и незыблемость традиций. Кроме того, музей чак-чака завоевал 2-е место в номинации «Одень еду» за лучшую упаковку и 3-е место в номинации «Когда дело дойдет до десерта» за лучшее сладкое впечатление.

Награждение прошло 8 февраля в рамках выставки «Продэкспо-2017» в Москве.

Конкурс «Гастрономическое впечатление» проводит Российский государственный университет туризма и сервиса. Цель мероприятия — привлечь внимание к вопросам продвижения локальных территорий субъектов РФ через традиции и/или инновации в производственно-хозяйственной деятельности по выращиванию сельскохозяйственного и животноводческого сырья, его промышленной и ремесленной переработке, культуре торговли и потребления готовых продуктов питания и напитков.

К участию в конкурсе приглашались гастрономические и винные школы, организаторы мастер-классов и программ о еде и напитках, событийных мероприятий, а также производители, продавцы, кондитеры и рестораторы, сообщается на сайте Госкомитета РТ по туризму.

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