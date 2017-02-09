Казанский музей чак-чака завоевал 4 награды на конкурсе «Гастрономическое впечатление»

Казанский музей занял 1-е место в номинации «Еда в путешествии» в категории «Что попробовать» за лучшее впечатление о продукте, 1-е место в номинации «Еда и традиции» в категории «Традиции народов России» за сохранность и незыблемость традиций. Кроме того, музей чак-чака завоевал 2-е место в номинации «Одень еду» за лучшую упаковку и 3-е место в номинации «Когда дело дойдет до десерта» за лучшее сладкое впечатление.

Награждение прошло 8 февраля в рамках выставки «Продэкспо-2017» в Москве.

Конкурс «Гастрономическое впечатление» проводит Российский государственный университет туризма и сервиса. Цель мероприятия — привлечь внимание к вопросам продвижения локальных территорий субъектов РФ через традиции и/или инновации в производственно-хозяйственной деятельности по выращиванию сельскохозяйственного и животноводческого сырья, его промышленной и ремесленной переработке, культуре торговли и потребления готовых продуктов питания и напитков.