Казанский музей чак-чака завоевал 4 награды на конкурсе «Гастрономическое впечатление»
(Город Казань KZN.RU, 9 февраля). Казанский музей
(Город Казань KZN.RU, 9 февраля). Казанский музей
Казанский музей занял 1-е место в номинации «Еда в путешествии» в категории «Что попробовать» за лучшее впечатление о продукте, 1-е место в номинации «Еда и традиции» в категории «Традиции народов России» за сохранность и незыблемость традиций. Кроме того, музей
Награждение прошло 8 февраля в рамках выставки «Продэкспо-2017» в Москве.
Конкурс «Гастрономическое впечатление» проводит Российский государственный университет туризма и сервиса. Цель мероприятия — привлечь внимание к вопросам продвижения локальных территорий субъектов РФ через традиции и/или инновации в
К участию в конкурсе приглашались гастрономические и винные школы, организаторы