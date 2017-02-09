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12:36 (мск), источник: Ictv.ua

К Земле направляется зеленая комета

Комета 45P, которая появляется в Солнечной системе каждые 5 лет, уже в эту субботу, 11 февраля, пройдет очень близко к Земле.

Об этом пишет Seeker.

По информации, в субботу комета приблизится к нашей планете на расстояние 12 млн километров. Наблюдать за ней можно будет с помощью мощного бинокля или телескопа.

Комета 45Р (Хонды-Мркоса-Пайдушаковой) была открыта в 1948 году тремя астрономами. Благодаря испарения двовуглецевого газа. она имеет яркий зеленый хвост, который отсвечивает зеленым в космическом вакууме.

К слову, 24 марта 2017 года украинцы смогут увидеть Венеру.

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