К Земле направляется зеленая комета
Комета 45P, которая появляется в Солнечной системе каждые 5 лет, уже в эту субботу, 11 февраля, пройдет очень близко к Земле.
Комета 45P, которая появляется в Солнечной системе каждые 5 лет, уже в эту субботу, 11 февраля, пройдет очень близко к Земле.
Об этом пишет Seeker.
По информации, в субботу комета приблизится к нашей планете на расстояние 12 млн километров. Наблюдать за ней можно будет с помощью мощного бинокля или телескопа.
Комета 45Р (Хонды-Мркоса-Пайдушаковой) была открыта в 1948 году тремя астрономами. Благодаря испарения двовуглецевого газа. она имеет яркий зеленый хвост, который отсвечивает зеленым в космическом вакууме.
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