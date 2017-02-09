Почему станции чистят опилками и другие вопросы менеджеру метро

Источник: Афиша Daily

Роман Латыпов закончил Академию народного хозяйства. Второй диплом защитил с отличием в английском Университете Бедфордшира по специальности «деловое администрирование». Проходил курс повышения квалификации MIT по теме технологии платежей. В Московском метрополитене занимает должность первого заместителя по стратегическому развитию и клиентской работе. — Кажется, в 2016 году метро стало выглядеть и говорить современнее — кассиры начали принимать карты, появились объявления на английском, метро приняло участие во флешмобе «Манекен челлендж». Что изменилось? — Мы не то чтобы изменились за год — мы меняемся каждый день. То, что вы заметили — логотип, новая платежная система, форма и сервисы, — эти вещи связаны воедино и представляют собой часть единой транспортной политики. Мы смотрим на то, что есть в других метрополитенах, и стараемся быть лучше. Московское метро — первое по надежности среди старых метрополитенов, то есть тех, что были открыты в первой половине XX века. Кроме того, мы первые в мире в смысле интервалов между поездами. А сейчас мы стали больше уделять внимания пассажирским сервисам — развиваем различные формы платежей, автоматизируем какие-то вещи, чтобы пассажиру было комфортнее.

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— Почему все перемены пришлись именно на 2016-й — и объявления на английском, и обновленная навигация, и прием карточек. Для людей, которые помнят, как пятачком за вход платили, все это маленькие революции, а в целом ощущение, что проснулся в другом городе. — За прошлый год действительно успели много: открыли пять станций, что помогло перераспределить поток в юго-западной и северной частях.

Запуск МЦК тоже произвел колоссальный эффект на инфраструктуру — нагрузка на Кольцевую линию упала на 15%, разгрузились другие линии.

Начали принимать банковские карты. Пересмотрели ради этого весь график работы кассиров. Появились брендированные поезда, навигация с учетом мировых решений в Лондоне и Нью-Йорке, зарядки, лавочки там, где они востребованы. На 2017-й запланирована программа повышения качества сервиса кассиров и Центров обеспечения мобильности пассажиров. Надеюсь, вы и сейчас замечаете изменения: у кассиров поменялись и форма, и стиль поведения. — Какой был поворотный момент для изменений? — Акцент сместился на общественный транспорт — ему стали уделять больше внимания. В первые годы работы новое руководство метрополитена было сосредоточено именно на инфраструктурных вещах. А теперь инфраструктура стала лучше — и это позволило перенести фокус на пассажирскую тематику. — Метро повышает стоимость проезда регулярно — считаете ли вы, сколько пассажиров теряете за счет этого? — Поток не сокращается, а тариф растет меньше, чем инфляция, особенно если взять горизонт в пять лет. При этом расходы метро растут: все становится дороже — рельсы, шпалы, униформа, запчасти. Мы пытаемся сдерживать это: как за счет увеличения эффективности, небилетных доходов — от аренды, рекламы, телекоммуникационных услуг, — так и субсидий правительства Москвы. — МЦК действительно главное изменение во всей транспортной системе. Понятно, что она на вырост: станция «Белокаменная», скажем, расположена в чистом поле. Но у меня есть два вопроса: что планируете делать с историческими павильонами? И как так вышло, что в информационной кампании Центрального кольца блогеры увидели дохлую мышку?

Признаемся: сами увидели, что там мышь, только после этих интерпретаций в интернете. Сначала немного попереживали, потом даже обрадовались: реклама вирусно стала распространяться везде — в этом ведь и смысл любой рекламной кампании. Хотя, конечно, никто специально не задумывал нарисовать дохлую мышку.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BJefXPDAUEu/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Кстати, а вы тоже видите здесь дохлую мышь? ??</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Фото опубликовано Михаил (@wild_aka_crazy) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-08-24T03:30:04+00:00">Авг 23 2016 в 8:30 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script>

— Что касается павильонов, то все пассажирские терминалы МЦК — новые; часть старых была реконструирована, часть — нет. Владелец большей части исторических построек — компания «РЖД», она очень бережно к ним относится. Во время строительных работ столбы и подстанции монтировали так, чтобы не перегораживать виды на павильоны Центрального кольца. Плюс мы запустили экскурсии. МЦК и правда проект на вырост — много перегонов могут дальше развиваться, но у нас уже сейчас есть 4 перегона, сопоставимые с загрузкой метро, и в этом году мы будем работать над их пропускной способностью.

— За последний год, кажется, и метрореклама изменилась: вместо средств для похудения — плакаты с информацией, аудиоанонсы выставок и тематические поезда. Где же реклама шуб? — Это немного разные вещи: есть коммерческая реклама и есть социальная. Последняя всегда присутствовала в подземке, а коммерческая сейчас постепенно возвращается в рамках контракта с новым рекламным оператором (компания «Трейд Компани». — Прим. ред), но я бы не сказал, что есть какая-то смена фокуса. Просто некоммерческие проекты стали выделяться на фоне отсутствия коммерческих. — Метро внезапно стало одной из культурных площадок — «Балет Москва» здесь танцует на «Ночь искусств», концерты на станциях проходят, модные показы, вы вместе с ГТГ поезд запустили. Какой в них смысл? — Показ мод и все акции, которые мы проводим с Третьяковской галереей, выполняют две функции: во-первых, они знакомят пассажиров с инфраструктурой метро — показывают те части станций, которые раньше не замечали. На «Парке культуры», например, теперь акцентированы купол, эскалатор, барельефы — историческая ценность подчеркивается новым содержанием. Кроме того, подобные события увеличивают количество пассажиров. Мы работаем со всеми желающими и, прежде всего, некоммерческими государственными предприятиями — музеями и театрами.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BL9UWk4lY4d/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Осторожно, двери закрываются, следующая станция — показ коллекции @terekhovofficial. Сегодня на станции метро Достоевская было?#glamour_russia #terekhov</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Видео опубликовано Glamour_Russia (@glamour_russia) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-10-24T19:53:06+00:00">Окт 24 2016 в 12:53 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script>

— А рэп-концерт на «Площади Революции» разрешите сделать? — Мы готовы рассмотреть все что угодно, но, конечно, согласовываем с городскими властями все события по части информационной политики и безопасности. Собственник метрополитена — город. Кроме того, мы смотрим на движение пассажиропотока и каждый раз тщательно выбираем станцию для проведения подобных мероприятий. Есть нюансы с прохождением пассажиропотока и загрузкой. Выступление музыкантов часто связано с кратковременным отключением вентиляции, остановкой эскалаторов ради акустики — все это должно координироваться, чтобы не создать неудобств. — А у вас есть штатный диджей? Вот, скажем, на Новый год на эскалаторах крутили «Happy New Year» группы Abba — это кто придумал? — Несколько подразделений отвечают за то, что звучит на эскалаторах и в вагонах. Часть — за информационное наполнение, часть — за пассажирское, то есть стихи, музыку и поздравления. Сейчас мы немного перерабатываем концепцию озвучания, в том числе и благодаря появлению МЦК — информирование на Кольце было слишком длинное, и мы сократили длину объявлений более чем на 40%. В этом году будем еще больше работать с пассажирами: чтобы каждый, заходя в метро, несмотря на сложности — у нас перегруженная система переходов, например, — все равно понимал, что мы с ним общаемся, слушаем и прислушиваемся.

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— А проблему перегрузки как решать собираетесь? — Метро — это часть транспортной системы города. Сейчас наземный транспорт становится все эффективнее и вполне уже выступает альтернативой метро. То есть пассажиропоток меняется — часть людей начинает перемещаться на автобусах. Кроме того, произошел запуск МЦК, и введена большая программа строительства — это по сути появление хордовых соединений. Они позволяют серьезно разгрузить кольцевую линию и станции, примыкающие к ней. И в третьих — проанализировав реальное распределение пассажиров, мы раздвинули «часы пик». Максимальное возможное количество подвижного состава на всех линиях теперь выдается не по два часа с утра и вечером, а практически в течение всего дня. Все это вместе разгружает метрополитен и повышает удобство. В 2017 году усилим работу по этому направлению: мы знаем, где у нас какие пики и какая загрузка; мало того, мы знаем, откуда и куда ездит каждый пассажир каждый день. Любой обычный билет рассказывает все. — Понятно, что метро — функциональная вещь, но также и памятник архитектуры. Кто следит за этим? Вот, например, к реконструированной «Фрунзенской» были претензии — советские плафоны на эскалаторе там поменяли на новые. — Есть целые станции и отдельные элементы, которые являются культурным наследием, и те, что не являются. По поводу первых все работы мы согласовываем и с авторами, если есть необходимость, и с Москомнаследием. Все исторические элементы на станциях — урны и светильники — реставрируются. К станциям, которые не имеют статус архитектурных памятников, мы подходим более гибко. Часто у нас нет возможности сохранять исторические элементы: они дороже и сложнее в обслуживании. Светильники могут давать меньше света, и мы меняем их на более современные, а потом после каждого ремонта прослеживаем отзывы пассажиров и стараемся все учитывать. — Московское метро проверяло объявление о продаже старинных люстр со станции «Киевская», выложенное на Avito. Каков результат проверки? — Насколько я знаю, это не были светильники со станции «Киевская» — мы проверяли, все оригиналы на местах. А на сайте Avito попадаются странные вещи. Как-то там продавали пропуск в управление метрополитена, причем за целых 3000 рублей, притом что мой была при мне. Кому это в голову пришло — не представляю. — Почему до сих убирают станции с помощью опилок? Кажется, что это какой-то фирменный московский фэншуй.

Во-первых, это экологично: эффективность опилок выше, чем у химических средств. Они хорошо впитывают грязь, влагу, пыль. И даже тяжелые металлы: если бы кто-то разбил градусник, то уборка опилками позволила бы это нейтрализовать. Кроме того, опилки дешевле и это хорошо отработанная технология.

— Но когда я был студентом, то, конечно, часто думал о том, как опилки попадают в метро каждый день и зачем они здесь. А вот теперь знаю.

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