На железнодорожных вокзалах Сочи введут электронную очередь

Президент РЖД обсудил с билетными кассирами наиболее актуальные вопросы, связанные с обслуживанием пассажиров во время поездки, а также выслушал пожелания и предложения по улучшению условий труда билетных кассиров, в том числе о возможности введения системы управления электронной очередью в кассовых залах.

Система управления электронной очередью — это совокупность электронного оборудования и программного обеспечения, позволяющая упорядочить прием посетителей, ускорить процесс обслуживания и сократить время их ожидания в очереди, а также получить эффективный инструмент контроля загрузки и качества работы персонала.