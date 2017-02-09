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13:02 (мск), источник: НТА-Приволжье

Карантин по гриппу и ОРВИ введен в 134 школах и 44 детсадах Нижегородской области

Продолжительность эпидемии гриппа в регионе прогнозируется до 7−8 недель. В настоящее время идёт пятая неделя эпидемии.

По информации регионального управления Роспотребнадзора, с 30 января по 5 февраля в целом по области по сравнению с предыдущей неделей был отмечен рост заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями (ОРВИ) на 13,02%.

За медицинской помощью обратились 38,094 тыс. человек (показатель заболеваемости 119,75 на 10 тыс. населения). Уровень заболеваемости респираторными инфекциями среди совокупного населения превышает эпидемический порог.

По данным на 8 февраля в целях недопущения распространения респираторными инфекциями в образовательных учреждениях управлением Роспотребнадзора по Нижегородской области и его территориальными отделами полностью приостановлен учебный процесс в 134 школах Нижегородской области, 6 школах-интернатах, 2 учреждениях НПО, СПО и частично в 208 классах 34 школ, 1 школе-интернате, 1 учреждении НПО, СПО.

Полностью приостановлен воспитательный процесс в 44 детсадах и частично приостановлен воспитательный процесс в 187 группах 71 детсада.

Как сообщалось ранее, 6 февраля 52 школы Нижнего Новгорода открылись после карантина.

Напомним также, что продолжительность эпидемии гриппа в регионе прогнозируется до 7−8 недель. В настоящее время идёт пятая неделя эпидемии.

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