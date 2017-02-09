Челябинские приставы поймали злостного алиментщика на вокзале

Житель Челябинска числился должником с 2012 года. В розыск он был объявлен в конце 2013 года, когда все попытки судебного пристава найти его по месту регистрации в одном из городских общежитий окончились безуспешно. В ходе розыска стал известен еще один адрес регистрации Евгения, но там его тоже не нашли.

Анализ административной практики тоже не дал результатов: мужчина либо никогда не нарушал правил поведения или дорожного движения, либо крайне редко передвигался на автомобиле. Но отследить его маршруты все-таки удалось с помощью системы «Магистраль». По сведениям полиции на транспорте, у злостного алиментщика очень обширная география передвижения поездами по России.

Судебные приставы задержали должника прямо на вокзале, когда он прибыл из Уфы. В линейном отделе полиции беглец рассказал, что со своей бывшей женой и дочерью они живут хоть и раздельно, но в одном городе в Башкирии, Он работает вахтовым методом и исправно платит алименты, передавая их напрямую в руки матери ребенка. Информация о том, что в отношении него ведется исполнительное производство, и он числится в розыске, для него была неожиданной.

Приставы посоветовали мужчине во избежание подобных ситуаций решить вопрос с бывшей супругой об отзыве исполнительного листа в связи с добровольной оплатой долга. Разыскное дело окончено в связи с фактическим розыском, но работа по исполнительному производству продолжается — в отдел судебных приставов того города, где проживает взыскатель, направлено поручение о проверке полученной информации.