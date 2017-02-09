Челябинские приставы поймали злостного алиментщика на вокзале
После нескольких лет поисков судебные приставы УФССП России по Челябинской области отыскали
После нескольких лет поисков судебные приставы УФССП России по Челябинской области отыскали
Житель Челябинска числился должником с 2012 года. В розыск он был объявлен в конце 2013 года, когда все попытки судебного пристава найти его по месту регистрации в одном из городских общежитий окончились безуспешно. В ходе розыска стал известен еще один адрес регистрации Евгения, но там его тоже не нашли.
Анализ административной практики тоже не дал результатов: мужчина либо никогда не нарушал правил поведения или дорожного движения, либо крайне редко передвигался на автомобиле. Но отследить его маршруты
Судебные приставы задержали должника прямо на вокзале, когда он прибыл из Уфы. В линейном отделе полиции беглец рассказал, что со своей бывшей женой и дочерью они живут хоть и раздельно, но в одном городе в Башкирии, Он работает вахтовым методом и исправно платит алименты, передавая их напрямую в руки матери ребенка. Информация о том, что в отношении него ведется исполнительное производство, и он числится в розыске, для него была неожиданной.
Приставы посоветовали мужчине во избежание подобных ситуаций решить вопрос с бывшей супругой об отзыве исполнительного листа в связи с добровольной оплатой долга. Разыскное дело окончено в связи с фактическим розыском, но работа по исполнительному производству продолжается — в отдел судебных приставов того города, где проживает взыскатель, направлено поручение о проверке полученной информации.