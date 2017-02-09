Ургант в эфире «Первого канала» пошутил про «депутатов-неразлучников» из Омска

Телеведущий Иван Ургант в выпуске программы «Вечерний Ургант» от 8 февраля поиронизировал над депутатами Омского городского совета. Напомним, что 7 февраля прокуратура Омской области заявила: более чем у десятка депутатов помощниками работали их родственники и получали за это высокую для Омска зарплату из бюджета.

Иван Ургант, ведущий телепрограммы «Вечерний Ургант»:

— Прокуратура запретила брать в помощники депутатов Омского горсовета родственников. Прокуратура Омска в ходе проверки деятельности помощников депутатов Омского городского совета обнаружила случай конфликта интересов — когда родственники (дети, жёны) работают помощниками депутатов.

Шоумен начал рассуждать, хорошо это или плохо, перепутав при этом Омский городской совет с Законодательным Собранием Омской области. Иначе говоря, ведущий отождествил городской парламент с региональным.

Иван Ургант, ведущий телепрограммы «Вечерний Ургант»:

— С одной стороны, это помощь, когда от машины помогают донести судочки с котлетками до Заксобрания. С другой стороны, это ставит на грань исчезновения популяцию омских депутатов. Потому что они знамениты тем, что, в отличие от других депутатов не могут жить без своих близких. Вот почему они нанимают помощниками своих близких. Чтобы привлечь к этой проблеме ваше внимание, мы размещаем на нашем ноутбуке двух омских депутатов. Это так называемые «депутаты-неразлучники».

С этими словами Ургант продемонстрировал изображение двух попугаев в пиджаках и галстуках.

Видео можно посмотреть на сайте «Первого канала». Фрагмент об Омске начинается в 07:25.