Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Крыму начали выдавать дешевую ипотеку
Долгожители, которые перешагнули 100-летний рубеж
Дмитрий Шепелев заменит Бориса Корчевникова в «Прямом эфире»
Анна Седокова ждет третьего ребенка
Узнать все: Николь Кидман напишет откровенную автобиографию
В России раздают гектары: как это работает Любой гражданин РФ может бесплатно получить участок земли на Дальнем Востоке
Алсу вернулась к работе спустя полгода после родов
Дочери Ксении Бородиной предложили заменить Лену Летучую
Известная актриса найдена мертвой в своей квартире
На круизном лайнере прогремел взрыв
«Разрыв произошел быстрее, чем ожидали»: СМИ о США и Украине
"И нет проблем!": Трамп открестился от РФ и Путина
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
Узнать все: Николь Кидман напишет откровенную автобиографию
Силовики ДНР по горячим следам вышли на убийц Гиви – СМИ
Убит Гиви: минобороны ДНР раскрывает подробности
Самый дорогой Mercedes G-класса: эксклюзивные фото и видео
Как доехать из Москвы до Питера за 900 рублей
Фоторепортажи
12Разминирование Цитадели древней крепости Алеппо
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
8Испанские демоны пробуждают весну
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
13:02 (мск), источник: Om1.ru

Ургант в эфире «Первого канала» пошутил про «депутатов-неразлучников» из Омска

При этом не знакомый с омскими реалиями шоумен посчитал, что Горсовет и Заксобрание — это одно и то же учреждение.

Телеведущий Иван Ургант в выпуске программы «Вечерний Ургант» от 8 февраля поиронизировал над депутатами Омского городского совета. Напомним, что 7 февраля прокуратура Омской области заявила: более чем у десятка депутатов помощниками работали их родственники и получали за это высокую для Омска зарплату из бюджета.

Иван Ургант, ведущий телепрограммы «Вечерний Ургант»:

 — Прокуратура запретила брать в помощники депутатов Омского горсовета родственников. Прокуратура Омска в ходе проверки деятельности помощников депутатов Омского городского совета обнаружила случай конфликта интересов — когда родственники (дети, жёны) работают помощниками депутатов.

Шоумен начал рассуждать, хорошо это или плохо, перепутав при этом Омский городской совет с Законодательным Собранием Омской области. Иначе говоря, ведущий отождествил городской парламент с региональным.

Иван Ургант, ведущий телепрограммы «Вечерний Ургант»:

 — С одной стороны, это помощь, когда от машины помогают донести судочки с котлетками до Заксобрания. С другой стороны, это ставит на грань исчезновения популяцию омских депутатов. Потому что они знамениты тем, что, в отличие от других депутатов не могут жить без своих близких. Вот почему они нанимают помощниками своих близких. Чтобы привлечь к этой проблеме ваше внимание, мы размещаем на нашем ноутбуке двух омских депутатов. Это так называемые «депутаты-неразлучники».

С этими словами Ургант продемонстрировал изображение двух попугаев в пиджаках и галстуках.

Видео можно посмотреть на сайте «Первого канала». Фрагмент об Омске начинается в 07:25.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Американцев и румын удивил житель Омской области, построивший церковь из снега
В МИД РФ рассказали о совместном с Японией освоении Курил
СМИ: ЦБ планирует передавать банкам все данные о долгах россиян
Капитан захваченного нигерийскими пиратами судна вышел на связь
Российские студенты выбрали лучшие и худшие вузы
Туроператоры почти полностью отказались от продажи горящих туров
Опубликовано письмо организатора терактов 11 сентября Обаме
СМИ: ИГ взяло ответственность за пуск ракет в сторону Эйлата
Спорт
Сборная России стартует на Шведских играх домашним матчем 9 февраля сборная России по хоккею стартует на третьем этапе Еврохоккейтура, Шведских играх, причем первый матч против Финляндии проведет на домашнем льду
Авто
Генерал оторвал ручку двери на «Патриоте»: УАЗ назвал виновного Глава научно-технического центра ООО «УАЗ» Евгений Галкин прокомментировал историю, подпортившую имидж автозавода
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Дмитрий Шепелев заменит Бориса Корчевникова в «Прямом эфире» Супруг Жанны Фриске заменит прежнего ведущего, который, вероятно, покинет шоу
Недвижимость
Сбербанк подал иск о банкротстве петербургского застройщика
Государство застрахует всех дольщиков
Цены на «первичку» и «вторичку» в Петербурге сравнялись
Жильцов новостроек предложили освободить от оплаты капремонта
Леди
Какие украшения войдут в моду в этом году (фото) Российские дизайнеры украшений и трендсеттеры рассказали «Леди Mail.Ru» о ювелирных трендах, а заодно о своих фаворитах.
Дети
Беременность Анастасии Стоцкой протекает с осложнениями Певица попала под капельницу.
Все о ремонте
«Самодельные» комнаты без окон: как их обустроить?
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Необычные здания-спирали (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь