В Омске весной ожидаются затопления в 600-ах точках
Чиновники мэрии и представители управляющих компаний рассказали, как в городе готовятся к паводку.
Чиновники мэрии и представители управляющих компаний рассказали, как в городе готовятся к паводку.
В городском
«На бесплатные талоны имеет право частный сектор, предприятия социальной сферы, социальные учреждения, учреждения физической культуры и спорта», — сказал Казимиров.
Однако ливневые канализации жители частного сектора, как отметили спикеры, должны чистить сразу. Иначе им грозит штраф в 3 тыс. рублей.