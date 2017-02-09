В Омске весной ожидаются затопления в 600-ах точках

В городском пресс-клубе 9 февраля обсудили грядущие противопаводковые меры. Глава управления дорожного хозяйства и благоустройства Владимир Казимиров сразу отметил, что в Омске ожидаются затопления в 600 точках, и порядка 200 из них требуют более срочного вывоза снега. По словам первого зама главы Центрального округа Сергея Ковыршина, в Омске в этом году снега выпало в два раза больше, чем в прошлом. Отметим, традиционно в Омске больше всего топит весной именно Центральный округ. Власти также напомнили, кто может воспользоваться бесплатными талонами на вывоз снега, которые выдаёт мэрия.

«На бесплатные талоны имеет право частный сектор, предприятия социальной сферы, социальные учреждения, учреждения физической культуры и спорта», — сказал Казимиров.

Однако ливневые канализации жители частного сектора, как отметили спикеры, должны чистить сразу. Иначе им грозит штраф в 3 тыс. рублей.