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14:06 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Нижегородский писатель Захар Прилепин получил премию правительства РФ в размере 1 млн рублей

Нижегородский писатель Захар Прилепин получил премию правительства РФ в размере 1 млн рублей. Об этом сообщается в материалах на сайте кабмина.

Согласно информации, 7 февраля 2017 года председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому 16 премий по 1 млн рублей каждая присуждаются за произведения в области литературы, изобразительного, декоративно-прикладного, музыкального, театрального, циркового и аудиовизуального искусства, архитектуры и дизайна, за выдающуюся просветительскую деятельность в сфере культуры, за создание творческих проектов и произведений для детей и юношества. Одну из таких премий за роман «Обитель» получил писатель Евгений Прилепин, известный под псевдонимом Захар Прилепин.

Напомним, в конце января Захар Прилепин получил премию имени Иво Андрича за «Обитель» и «Семь жизней». Напомним также, что в 2014 году Прилепин с романом «Обитель» стал лауреатом девятой Национальной литературной премии «Большая книга».

Как сообщалось ранее, осенью 2017 года Александр Велединский планирует начать съемки фильма по роману «Обитель».

СПРАВКА

Захар Прилепин (настоящее имя Евгений Прилепин, также работает в качестве журналиста под псевдонимом Евгений Лавлинский) родился в 1975 году в деревне Ильинка Скопинского района Рязанской области в семье учителя истории и медсестры. Окончил филологический факультет Нижегородского государственного университета имени Лобачевского и Школу публичной политики. Работал разнорабочим, охранником, служил командиром отделения в ОМОНе, принимал участие в боевых действиях в Чечне в 1996 и 1999 годах.

Публикуется с 2003 года. Проза: «Дружба народов», «Континент», «Новый мир», «Искусство кино», «Роман-газета», «Север». Шеф-редактор сайта «Свободная пресса». Колумнист газеты «Известия». Секретарь Союза писателей России. Ведущий авторских программ «Соль» и «Чай с Захаром» на телеканалах РЕН ТВ и «Царьград». Женат, воспитывает четверых детей.

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