Детский омбудсмен РФ проверит действия сотрудников реабилитационного центра «Пеликан»

Кузнецова просит организовать проверку, выяснить причины случившегося и дать оценку законности действий сотрудников учреждения. Об том сообщает пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.

В ночь с 4 на 5 февраля 15-летняя воспитанница реабилитационного центра задушила 7-летнюю девочку на спор. После совершения преступления девушка похвасталась им перед подругой.

6 февраля Княгининский районный суд арестовал девушку. Она будет находиться под стражей до 5 апреля.

Дежурившего в ночь убийства девочки воспитателя и директора учреждения Галину Родионову отстранили от работы. На данный момент работа социально-реабилитационного центра приостановлена. Часть воспитанников переведена в другие учреждения, часть — останется у родственников.

По словам первого заместителя председателя комиссии по поддержке семьи, детей и материнства Общественной палаты РФ Павла Сычева, насилие над детьми со стороны воспитанников учреждений и со стороны преподавателей происходит достаточно часто. Но узнать о нем очень сложно.