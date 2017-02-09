Детский омбудсмен РФ проверит действия сотрудников реабилитационного центра «Пеликан»
После убийства в Княгинино в
После убийства в Княгинино в
Кузнецова просит организовать проверку, выяснить причины случившегося и дать оценку законности действий сотрудников учреждения. Об том сообщает
В ночь с 4 на 5 февраля 15-летняя воспитанница реабилитационного центра задушила 7-летнюю девочку на спор. После совершения преступления девушка похвасталась им перед подругой.
6 февраля Княгининский районный суд арестовал девушку. Она будет находиться под стражей до 5 апреля.
Дежурившего в ночь убийства девочки воспитателя и директора учреждения Галину Родионову отстранили от работы. На данный момент работа
По словам первого заместителя председателя комиссии по поддержке семьи, детей и материнства Общественной палаты РФ Павла Сычева, насилие над детьми со стороны воспитанников учреждений и со стороны преподавателей происходит достаточно часто. Но узнать о нем очень сложно.