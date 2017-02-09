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12:56 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

К 2050 году число мусульман и христиан сравняется — Pew Research Center

Согласно данным исследования Центра Pew Research, доля мусульман в мировом населении растет быстрее всех, и к 2050 году их численность практически сравняется с числом христиан в мире.

Источник: "РИА Новости" Украина

По прогнозам Pew Research Center в Вашингтоне и Международного института прикладного системного анализа в Австрии, к 2050 году число мусульман (2,8 миллиарда или 30% населения) будет почти равно числу христиан (2,9 миллиарда или 31%).

Демографы собрали вводные данные более чем 2 500 опросов, исследований и регистров учета населения. Демографические прогнозы охватывают восемь основных групп: буддистов, индуистов, иудеев, мусульман, христиан, приверженцев народных верований, представителей «прочих религий» и людей «религиозно неаффилированных».

Опубликованы некоторые из тенденций, обозначенные новыми демографическими прогнозами исследовательского центра Pew Research. Все мировые религии, за исключением буддизма, имеют тенденцию к небольшому росту в абсолютных показателях в ближайшие десятилетия.

Так, количество индуистов во всем мире по прогнозам увеличится на 34%, с немногим более миллиарда до почти 1,4 миллиарда, идя примерно в ногу со средним показателем роста всего населения на земле. Иудеи, самая небольшая религиозная группа, для которой был сделан отдельный прогноз, как ожидается, вырастут на 16%, с немногим, более 14 миллионов во всем мире в 2010 году до 16,1 миллиона в 2050 году.

Численность последователей буддизма останется приблизительно такой же, как в 2010 году.

Невзирая на то, что атеистов, агностиков и других людей, кто не ассоциирует себя ни с какой конкретной религией, станет больше в таких странах, как США и Франция, их доля уменьшится в общей численности жителей земли.

В Индии религией большинства останется индуизм, однако, мусульманское население страны также станет самым многочисленным в мире.

В США число христиан с трех четвертей населения в 2010 году снизится до двух третей в 2050 году, а иудаизм перестанет быть самой многочисленной нехристианской религией. Мусульман станет больше, чем людей, которые определяют себя как иудеев на основании религии.

Согласно исследованию, четверо из каждых десяти христиан мира будут жить в Африке к югу от Сахары.

Число приверженцев религий различных народов, включая африканские традиционные верования, китайские народные верования, верования представителей коренных народов Америки и австралийских аборигенов, по прогнозу возрастет на 11%, с 405 миллионов до почти 450 миллионов.

Все оставшиеся религии, включающие бахаистов, джайнов, сикхов, даосов и многие совсем небольшие религии, — должны увеличиться в численности на 6%, с примерно 58 миллионов до более 61 миллиона.

Доля религиозно неаффилированных людей уменьшится в общем населении земли, хотя их абсолютное количество возрастет. К 2050 году количество неаффилированных должно достичь 1,2 миллиарда. Относительно процента, который им будет отведен от общего количества людей, то к середине 21-го века он, по прогнозам, уменьшится с 16% до 13%.

Наряду с этим, однако, ожидается, что доля религиозно неаффилированных людей будет расти в населении большей части территории Европы и Северной Америки. В США, например, количество неаффилированных вырастет с примерно 16% от всего населения в 2010 до 26% в 2050.

Религии с большим числом приверженцев в развивающихся странах, где высокий уровень рождаемости, а детская смертность постепенно снижается, скорее всего, будут расти быстро. Мировой рост ислама и христианства, например, по прогнозам обеспечат территории Африки к югу от Сахары. Религиозно неаффилированные люди сейчас густо сосредоточены в местах с низкой рождаемостью, где происходит процесс старения населения, например, в Европе, Северной Америке, Японии и Китае.

На глобальном уровне самая высокая рождаемость — у мусульман, в среднем 3,1 ребенка на каждую женщину, что гораздо выше уровня воспроизводства (2,1) минимально необходимого для поддержания стабильной популяции. Христиане на втором месте, с показателем в 2,7 ребенка на одну женщину. Рождаемость у индуистов — 2,4, примерно такая же, как в среднем по всему миру — 2,5. Рождаемость у иудеев в среднем по миру составляет 2,3.

Рождаемость во всех остальных группах слишком низкая, чтобы поддерживать популяцию.

В дополнение к показателям рождаемости и распределению по возрастным категориям, смена вероисповедания также играет роль в исследовании. Однако тенденции смены религии сложны и разнообразны.

В США, например, опросы показывают, что некоторые люди, выросшие без какой-либо религиозной идентификации, становятся христианами, а те, кто вырос в христианстве, становится неаффилированным.

Международная миграция — также важный фактор, влияющий на прогнозируемый размер религиозных групп в различных регионах и странах.

Ожидается, например, что в Европе, где миграцию следует в условиях миграционного кризиса принимать в расчет наряду с другими демографическими факторами, мусульманская доля вырастет с 5,9% в 2010 году до 10,2% в 2050 году.

Прогнозируется, что мусульмане к 2050 году будут составлять более 50% населения в 51 стране, на две больше, чем в 2010 году, так как станут религиозным большинством в Республике Македония и в Нигерии.

Как отмечается в опубликованном исследовании, прогнозы основываются на актуальном охвате и географическом распространении крупнейших мировых религий, возрастных различиях, рождаемости и смертности, международной миграции и закономерностях перехода из одной религии в другую.

Доклад описывает возможные изменения религиозного ландшафта планеты, если актуальные демографические тенденции останутся в силе.

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