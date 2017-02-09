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17:10 (мск), источник: ИА Татар-информ

Школьники Татарстана победили на Российской олимпиаде по астрономии

(Казань, 9 февраля, «Татар-информ»). Школьники Татарстана победили на первой Российской олимпиаде по астрономии, которая проходила 4—9 февраля в Новосибирске, для учащихся 5−7 классов. Об этом сообщает Министерство образования и науки РТ.

Победу одержали пять школьников 7-х классов из Татарстана.

В частности, Кирилл Батраков занял первое место, Данила Бабиков и Полина Апаева — второе место, Сергей Михайлов и Катя Прохорова — третье место.

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