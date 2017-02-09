Школьники Татарстана победили на Российской олимпиаде по астрономии
(Казань, 9 февраля, «Татар-информ»). Школьники Татарстана победили на первой Российской олимпиаде по астрономии, которая проходила
(Казань, 9 февраля, «Татар-информ»). Школьники Татарстана победили на первой Российской олимпиаде по астрономии, которая проходила
Победу одержали пять школьников 7-х классов из Татарстана.
В частности, Кирилл Батраков занял первое место, Данила Бабиков и Полина Апаева — второе место, Сергей Михайлов и Катя Прохорова — третье место.