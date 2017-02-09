Льгота не для всех?

В селе Судженка Яйского района у меня родительская усадьба. Дом и земля приватизированы в 1999 г. Ежегодно мне приходит налог. Мне 70 лет, я ветеран труда. Могу ли я не платить налог на землю? Слышал, что у нас в Кузбассе есть такие льготы для пенсионеров, а в администрации района почему-то говорят, что нет. Кузбасс один, а законы разные, получается?

В. Кобзарь, г. Анжеро-Судженск.

Дмитрий Малинин