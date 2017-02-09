Льгота не для всех?

В селе Судженка Яйского района у меня родительская усадьба. Дом и земля приватизированы в 1999 г. Ежегодно мне приходит налог. Мне 70 лет, я ветеран труда. Могу ли я не платить налог на землю? Слышал, что у нас в Кузбассе есть такие льготы для пенсионеров, а в администрации района
В. Кобзарь, г.
Председатель коллегии адвокатов «Юрпроект» Дмитрий МАЛИНИН объяснил, что Налоговый кодекс РФ не освобождает пенсионеров от уплаты земельного налога. Однако местные Советы народных депутатов могут устанавливать дополнительные льготы для своих граждан. В ст. 3 решения СНД № 110 от