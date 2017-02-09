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13:12 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Льгота не для всех?

В селе Судженка Яйского района у меня родительская усадьба. Дом и земля приватизированы в 1999 г. Ежегодно мне приходит налог. Мне 70 лет, я ветеран труда. Могу ли я не платить налог на землю? Слышал, что у нас в Кузбассе есть такие льготы для пенсионеров, а в администрации района почему-то говорят, что нет. Кузбасс один, а законы разные, получается?

В. Кобзарь, г. Анжеро-Судженск.

Дмитрий Малинин

Председатель коллегии адвокатов «Юрпроект» Дмитрий МАЛИНИН объяснил, что Налоговый кодекс РФ не освобождает пенсионеров от уплаты земельного налога. Однако местные Советы народных депутатов могут устанавливать дополнительные льготы для своих граждан. В ст. 3 решения СНД № 110 от 17.11.2014 Дачно-Троицкого сельского поселения (где находится село Судженка) установлены дополнительные категории льготников, освобождённые от уплаты налога. Их немного: администрация; образовательные, культурные и медицинские учреждения, а также многодетные семьи, имеющие трёх и более совместно проживающих детей. Пенсионеры, к сожалению, в этот список не входят.

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