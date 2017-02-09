Машиноместо в собственность оформил иркутянин

Обладателем свидетельства о собственности стал иркутянин. Он оформил место в подземном паркинге в доме по улице Карла Либкнехта. С 1 января такая возможность появилась у всех желающих. Раньше можно было зафиксировать только долю права на общей парковке. Для его продажи приходилось собирать согласие всех собственников и заверять его у нотариуса. Теперь эта процедура в прошлом.

— Теперь можно регистрировать как на отдельный самостоятельный объект недвижимости. Это будет, безусловно, удобно для правообладателей, потому что они уже не зависят от своих собственников, от соседей, владельцев других машиномест, — говорит начальник отдела организации, мониторинга и контроля управления Росреестра по Иркутской области Михаил Жиляев.