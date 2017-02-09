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14:23 (мск), источник: УралПолит.ру

Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова отправится в колонию

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 февраля, ИА УралПолит.Ru. Известная актриса, телеведущая, участница команды КВН «Уральские пельмени» Юлия Михалкова готовится к отправлению в Кировградскую воспитательную колонию.

Посещение Кировградской воспитательной колонии Михалкова запланировала в связи с предстоящим хоккейным турниром на приз омбудсмена региона.

Помимо звезды КВН за матчем, в котором 12 февраля примут участие воспитанники колонии и дворовая команда «Юность» из Екатеринбурга, будут наблюдать Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, а также заместитель министра спорта и молодежной политики Свердловской области, сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

В прошлом году Михалкова уже посещала Кировградскую колонию. Она является руководителем общественной организации «Счастье», которая работает с сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей.

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