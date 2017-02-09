Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова отправится в колонию

Посещение Кировградской воспитательной колонии Михалкова запланировала в связи с предстоящим хоккейным турниром на приз омбудсмена региона.

Помимо звезды КВН за матчем, в котором 12 февраля примут участие воспитанники колонии и дворовая команда «Юность» из Екатеринбурга, будут наблюдать Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, а также заместитель министра спорта и молодежной политики Свердловской области, сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

В прошлом году Михалкова уже посещала Кировградскую колонию. Она является руководителем общественной организации «Счастье», которая работает с сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей.