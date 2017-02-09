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14:21 (мск), источник: VN.RU

Приземление символа холодной войны попало на видео в Толмачево

В небе над Новосибирском были замечены два стратегических бомбардировщика Ту-95, которые способны нести ядерное оружие. Последний раз их здесь видели 6 лет назад — в 2011 году. Дальность полета Ту-95, прозванного «Медведем», позволяет ему перелетать через всю страну без посадки.

Стратегические бомбардировщики Ту-95 приземлились на авиабазе в Новосибирске.

Видео и фото этого события удалось запечатлеть споттеру Николаю Енину. «Два самолета Ту-95МС сели в Новосибирске в среду, — рассказал VN.ru Николай. — Сейчас самолеты дальней авиации перебазируются на оперативные аэродромы в рамках внезапной проверки боеготовности ВКС. Опция дозаправки Ту-95 ограничивает его нахождение в воздухе только физическими возможностями экипажа».

Ту-95 — турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец, самый скоростной в мире самолет с винтовыми двигателями. Максимальная скорость Ту-95МС достигает 830 километров в час.

По словам военных специалистов, Ту-95 находится в эксплуатации с 1956 года. Остается на службе как носитель крылатых ракет, в том числе самых совершенных. В классификации НАТО носит название «Медведь».

Самолет Ту-95 — крылатый гигант, который имеет необычайную силу и необычные габариты. Наряду со стратегическим бомбардировщиком B-52 Америки, стратегический бомбардировщик Ту-95 — один из немногих самолетов, который находится непрерывно более полувека на службе и имеет отличные характеристики. К тому же это один из наиболее быстрых винтовых самолетов, который стал символом «холодной войны». «Медведь» был принят на вооружение России примерно полвека тому назад, однако снимать его, скорее всего, не будут еще примерно 30 лет.

За всю его историю было построено свыше 500 таких самолетов. На 2015 год в России остается примерно 50 машин Ту-95 МС.

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