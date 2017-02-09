Аномальные ночные морозы сохранятся в регионе до конца недели
В Челябинске этой ночью минус 28−30, завтра днем — 18−20, слабая изморозь, без осадков.
В Челябинске этой ночью минус 28−30, завтра днем — 18−20, слабая изморозь, без осадков.
Сорокаградусные морозы по ночам в Челябинской области продержатся как минимум до конца текущей недели, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Как следует из трехдневного прогноза погоды, предстоящей ночью в регионе будет минус 26−31 на фоне
Днем в пятницу будет минус 17−22, в низинах — до 25 градусов, в субботу — 16−21, ветер переменных направлений 1−6 м/с, в воскресенье — 14−19, ветер западный —
В Челябинске этой ночью минус 28−30, завтра днем — 18−20, слабая изморозь, без осадков.
Напомним, до 12 февраля в области действует штормовое предупреждение