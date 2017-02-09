Аномальные ночные морозы сохранятся в регионе до конца недели

Сорокаградусные морозы по ночам в Челябинской области продержатся как минимум до конца текущей недели, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как следует из трехдневного прогноза погоды, предстоящей ночью в регионе будет минус 26−31 на фоне северо-западного — западного ветра 2−7 метров в секунду, с порывами до 11 м/с. В ночь на субботу, 11 февраля, ожидается 27−32 ниже нуля, на воскресенье, 12 февраля, 26−31, в горах и низинах в эти дни — 35−40 градусов мороза.

Днем в пятницу будет минус 17−22, в низинах — до 25 градусов, в субботу — 16−21, ветер переменных направлений 1−6 м/с, в воскресенье — 14−19, ветер западный — юго-западный 3−8 м/с.

В Челябинске этой ночью минус 28−30, завтра днем — 18−20, слабая изморозь, без осадков.