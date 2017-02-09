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14:18 (мск), источник: dostup1.ru

Физлицо нелегально заняло 312 кв. м памятника природы под Карталами

Прокуратура требует убрать с охраняемой территории ангар, пилораму, сторожку и баню.

Природоохранная прокуратура в Челябинской области требует снести нелегальные постройки на территории памятника природы — на особо охраняемом объекте оказались построены ангар, пилорама, сторожка и баня, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

Установлено, что на территории памятника природы «Джабык-Карагайский бор» в Карталинском районе размещены металлический ангар, пилорама, сторожевой домик, баня на общей площади 312 квадратных метров, а также забор протяженностью 68 метров.

«За самовольное занятие земельного участка виновное физлицо привлечено к административной ответственности и оштрафовано на 5 тыс. рублей», — сообщили в прокуратуре.

Кроме того, прокурор обратился в Карталинский горсуд с требованием признать постройки самовольными и возложить на виновное лицо обязанность снести их.

Согласно пункту 13 Положения о памятнике природы Джабык-Карагайский бор, утвержденного постановлением правительства Челябинской области от 08.04.2010, в границах памятника природы запрещается предоставление новых земельных и лесных участков под строительство, в том числе для индивидуального жилищного строительства, дачного строительства, садоводства и огородничества.

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