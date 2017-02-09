В Прикамье спасатели помогли застрявшему на трассе дальнобойщику

Спасатели связались с водителем и выяснили у него обстановку. Мужчина взял с собой теплые вещи и запасы еды, также выяснилось, что в машине есть автономное отопление.

Также информация была передана в ГИБДД, спецслужбы Нытвенского района и в службу эвакуации большегрузных автомобилей. После чего водителю сообщили, что меры по оказанию помощи предприняты.